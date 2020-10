AKTUÁLNE Nové nariadenia vlády: Pohyb obmedzila do 8. novembra, TOTO sú výnimky!

Od 2. do 8. novembra sa obmedzí pohyb, a to v čase od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa.

Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť.

Vyplýva to z návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, ktorý v stredu schválila vláda. Platné sú aj ďalšie výnimky na cestu na obstaranie nevyhnutných potrieb, cestu do a zo školy či do zdravotníckeho zariadenia.

