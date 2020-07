V ranných hodinách, približne okolo 04:30 hod. sa v Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov.

AKTUÁLNA SPRÁVA: Na východe Slovenska sa zrútil MOST!

Podľa prvotných informácií sa na moste mala nachádzať jedna osoba. Informuje o tom polícia vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Facebookový status polície. Zdroj: Facebook - Polícia SR - Košický kraj

Most sa zrútil do rieky Hornád. Denne po ňom prechádzajú stovky ľudí. V čase zrútenia po ňom prechádzala žena, ktorú sanitka musela odviesť do nemocnice. Rozsah jej zranení zatiaľ nie je známy.

V meste bude zasadať krízový štáb. Pád mosta zachytili bezpečnostné kamery. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Informuje o tom Rádio Slovensko.