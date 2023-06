Stredajšia nehoda autobusu za obcou Lubina, v ktorom sa viezlo 27 malých škôlkarov, šofér a štyri učiteľky, mohla spôsobiť deťom traumu do konca života. Nestane sa tak. A to vďaka mimoriadne kreatívnym učiteľkám, ktoré vymysleli spôsob, ako traumatickú udalosť premeniť na deň plný skvelých zážitkov.

Presne ako vo filme Život je krásny, kde obetavý otec skončí aj s malým synom v koncentračnom tábore. Aby synčeka uchránil pred hrôzami nacizmu, predstiera, že všetko okolo je len hra pripravená k jeho narodeninám, na konci ktorej ho čaká veľké prekvapenie. Takáto neskutočná vec, uchrániť maličké deti pred realitou vážnej dopravnej nehody, sa podarila aj učiteľkám v havarovanom autobuse.

To, čo učiteľky spravili pre malých škôlkarov z materskej školy v Poriadí a Hrašnom, ktorí sa v autobuse viezli, opísal starosta obce Poriadie Martin Pražienka. "Nastala situácia, keď boli naši najmenší z Materskej školy Poriadie účastníkmi cvičenia - dopravnej nehody pri obci Lubina. Preto nazývam túto situáciu cvičením, pretože takto to bolo povedané samotným účastníkom, detičkám," opísal situáciu starosta na sociálnej sieti obce.

Učiteľky po nehode, pri ktorej 40-ročný vodič nezvládol riadenie a nabúral priamo do autobusu, pričom auto totálne zdemoloval a sám sa zranil, reagovali mimoriadne pohotovo. "Vďaka pani učiteľkám sa deti dozvedeli, že sú účastníkmi cvičenia. Nevideli nič vonku, lebo učiteľky hneď zastreli všetky závesy v autobuse. Spoločne sa v autobuse hrali, spievali pesničky a udržiavali dobrú atmosféru," opísal hrdinské konanie učiteliek starosta obce.

Po nehode navyše presadli do náhradného autobusu a pricestovali v poriadku do minifarmy, kam mali pôvodne namierené, aby si užili zvieratká. Podľa rodičov tak deti neprišli domov vystresované, ale s nadšením rozprávali o tom, že sa stali súčasťou cvičenia a ešte aj videli zvieratká. "Bol som jeden z prvých, ktorí boli pri "cvičení" a môžem povedať, že učiteľkám patrí veľká vďaka za ich profesionálny prístup, ako zvládli s detičkami danú situáciu," opísal jeden zo svedkov.

Pre detičky prišiel náhradný autobus. "Bol som vodičom druhého autobusu a neskutočný obdiv a vďaka patrí šoférovi Jankovi Kolárikovi, ako zvládol situáciu tak, že sa nikomu nič nestalo. Taktiež veľký obdiv a poďakovanie patrí učiteľkám. Keď sme detičky presúvali do druhého autobusu, boli drobci úplne pokojní, v pohode, nič netušili a tešili sa na dokončenie zájazdu," povedal vodič náhradného autobusu.

Na minifarmu v Lubine deti pricestovali nadšené a vysmiate. "Musíme potvrdiť, že deti prišli na farmu spokojné a šťastné, veľmi sa na zvieratká tešili. Ak by šli domov, celú situáciu by nechápali, boli by sklamané, plakali by. Takto mali naozaj krásny deň. Pani učiteľkám aj pani riaditeľkám oboch materských škôl patrí veľké uznanie, zvládli to fantasticky," vyjadrila sa Farma park Lubina.

Vážna dopravná nehoda autobusu plného malých detí a osobného auta sa stala v stredu približne 500 metrov za obcou Lubina v novomestskom okrese. "Podľa doteraz zisteného, k nehode došlo tak, že 40-ročný vodič osobného motorového vozidla v ľavotočivej zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a vošiel do protismeru, kde sa zrazil s autobusom," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Vodič osobného auta utrpel zranenia. Po nehode zostal zakliesnený vo vozidle a musel byť letecky prevezený do nemocnice. Posádka autobusu sa nezranila. Podľa svedkov k väčšiemu nešťastiu nedošlo aj vďaka pohotovej reakcii vodiča autobusu s deťmi.