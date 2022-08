V súvislosti s rastúcimi cenami plynu za dodávku rozposlala spoločnosť Energie2 svojim doterajším klientom list, v ktorom ich vyzvala na ukončenie zmluvy o dodávke dohodou najneskôr do konca augusta. Zároveň im odporučila, aby podpísali novú zmluvu so Slovenským plynárenským priemyslom. "V prípade, že sa chcete vyhnúť skokovému nárastu ceny plynu na budúci rok viac ako o 120 percent, je potrebné postupovať podľa pokynov v liste a dodržať postup, ktorý predstavilo Ministerstvo hospodárstva SR," píše sa v liste. Energie2 ďalej uvádza, že podľa ich odhadov bude cena za dodávku plynu pre domácnosti na budúci rok viac ako 98 eur za MWh (dnes je to to 41 eur/MWh), čo bude mať za následok "nárast mesačných nákladov na dodávku plyn o dva až trojnásobok," uvádza spoločnosť.

Podľa Energie2 to znamená, že "ak kúrite plynom a platili ste zálohy 100 eur, po novom budú vaše mesačné zálohy vo výške od 200 do 300 eur." Preto svojim klientom odporúčajú prehlásiť sa do SPP, ktorá "je v celom rozsahu vlastnená SR a ponúkne pre odberateľov plynu cenu približne vo výške 57 eur/MWh," dodáva spoločnosť a zároveň upozorňuje, že "zmluva s Energie 2 je uzavretá na dobu určitú, trvá do 31. decembra 2023 bez možnosti skoršej výpovede. Preto, s prihliadnutím na súčasnú situáciu a hroziace riziká, umožní ukončiť zmluvu dohodou."

Zaujímalo nás, či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o tejto situácii vie. „ÚRSO má na základe podnetov od odberateľov podobné informácie, predmetnú záležitosť prešetrujeme, a verejnosť budeme po ukončení prešetrovania informovať," uviedol hovorca úradu Rado Igaz. Ďalej dodal, že ÚRSO určí a zverejní regulované ceny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023 do konca tohto roka. "Úrad už v tomto roku vypracoval a zverejnil niekoľko analýz ktoré predikujú dopady súčasného extrémneho zdražovania cien energií na svetových burzách na slovenské domácnosti ak nebudú prijaté mimoriadne opatrenia štátu nad rámec klasickej regulácie. Pre lepšiu ilustráciu vážnosti situácie a potreby prijatia riadnych a systémových mimoriadnych opatrení zo strany štátu, ÚRSO vypracoval nasledovný modelový príklad odhadovaných cien energií pre slovenské domácnosti s bežnou spotrebou na rok 2023," uviedol. Predbežné odhady nájdete v našej galérii.

ÚRSO určuje dodávateľom energií aj ich primeraný zisk, ktorý je súčasťou samotnej regulovanej ceny, ktorú dodávatelia nemôžu prekročiť (podobne nemôžu prekročiť ani svoj určený zisk). Výšku primeraného zisku určuje úrad v cenových konaniach presne podľa platnej legislatívy SR. „Zraniteľným odberateľom plynu - domácnostiam dodávalo v roku 2021 plyn 17 dodávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou, v prípade elektriny je to tiež 17 dodávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou. S konkrétnymi otázkami na pripravované mimoriadne vládne opatrenia sa, prosím, obráťte na MH SR. Platí, že čo sa týka ohlásených mimoriadnych vládnych opatrení, ÚRSO je pripravený, okamžite ako to bude legislatívne možné a v maximálne možnej miere, pomôcť pri ich implementácii, nakoľko ich prijatie považuje za kľúčové pre zmiernenie dopadov zdražovania energií na slovenské domácnosti, " uviedol ďalej hovorca ÚRSO.

