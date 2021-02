Vladimír Výbošťok je držiteľom obdivuhodnej 84-medailovej zbierky iba z európskych a svetových šampionátov, z čoho je až 41 zlatých kovov. Za najväčší úspech považuje rok 2012, kedy sa mu podarilo pokoriť až dva svetové rekordy. V Zittau zabehol stovku za 12,37 a o pár dní v Jywäskyle šesťdesiatku za 7,81 sekundy. Po prepočítaní koeficientom k veku sú časy na úrovni vtedajšieho rekordu Usaina Bolta. S legendárnym bežcom sa dokonca aj stretol.

„Videli sme sa na pretekoch v Ostrave. On mal ochranku, takže nebolo také jednoduché sa k nemu dostať. Presvedčil som ich, že to môže byť moja posledná šanca stretnúť sa s sním a tak ma k nemu pustili. Musím povedať, že je to šoumen,“ pousmial sa veterán.

Tak ako všetkých, aj Vladimíra Výbošťoka zásadným spôsobom ovplyvnila koronakríza. Posledné preteky, ktoré odbehol, sa uskutočnili takmer pred dvanástimi mesiacmi. Tento rok sa napríklad chystal na majstrovstvá sveta v kanadskom meste Edmonton, no tie boli zrušené.

Poslednýkrát si zatiaľ na pretekoch zabehol 22. 2. 2020 Zdroj: Archív VV

Ani tréningové možnosti nemá také, ako za normálnych okolností. „So športovým klubom Dukla nemám zmluvu a kvôli opatreniam do ich priestorov teraz nemôžem chodiť. Cvičiť preto môžem len doma,“ vysvetlil. Prišiel aj o behanie. „Von teraz nechodím, pretože je zima a mohol by som ochorieť. Síce cvičím udržiavam si svalovú hmotu, no beh mi chýba kvôli výbušnosti a kondičke,“ posťažoval sa.

Po korone sa však opäť plánuje vrátiť na scénu. „Najprv som vravieval, že chcem behať do šesťdesiatich, no teraz mám už 74 a neplánujem prestať,“ usmial sa. „Moje telo je od športu závislé a keby som prestal, mohol by som mať zdravotné problémy. Aj doktorka mi povedala, že ja už sa musím hýbať do konca života. Počas prvej vlny koronakrízy som sa nehýbal a okrem iného som aj pribral,“ dodal.

Vladimír Výbošťok robí všetko pre to, aby sa udržal v top forme. Zdroj: Peter Korček

Za svojich 74 rokov môže zhodnotiť, že beh a šport vo všeobecnosti mu dodal vitálnosť aj vo vyššom veku. Preto by to odporučil každému. „Treba sa len hýbať a cvičiť a samozrejme upraviť si aj stravu. Netreba prijímať viac kalórií ako človek vydá. Nemusíte byť vrcholovým športovcom, aj prechádzka vám pomôže,“ poradil našim čitateľom.