Pomaly čo týždeň, to nová informácia o zvyšovaní dôchodkov. Poslanci sa zrejme pred voľbami snažia zapáčiť voličom a penzie zvyšujú hala bala. Nech už je ich zámer akýkoľvek, dôchodcom, ktorých neustály rast cien ženie čoraz viac do chudoby, tieto kroky pomáhajú. Niektorým dokonca opakovane!

Penzistom vzrástli v januári dôchodky o 11,8 percenta, teda o pravidelnú valorizáciu. Kto šiel do penzie od januára do júna, vyrátaný dôchodok mu Sociálna poisťovňa zvýšila o rovnakú sumu.



Čiže ak niekto požiadal o penziu v máji a jeho dôchodok mu vyšiel v sume 350 eur, prirátali mu k tejto sume aj zvýšenie o 11,8 percenta, teda o valorizáciu, takže dostáva 391,30 eura. Keďže odpracoval 30 rokov, suma jeho dôchodku je vyššia ako zákonom stanovená suma minimálneho dôchodku (365,70 eura).

Druhý raz sa tomuto penzistovi zvýši dôchodok už teraz v júli vďaka tzv. mimoriadnej valorizácii o 10,6 percenta na sumu 432,80 eura.

Prvýkrát dostane zvýšený dôchodok vyplatený v auguste.



,,Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že dôchodcovia nemusia o nič žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne,“ priblížil postup hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky vyplácané k 1. júlu 2023, priznané od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023. ,,V roku 2023 sa tak všetky penzie zvyšujú dvakrát a do sumy dôchodku sa započíta každoročné zvýšenie od 1. januára, ktoré je v roku 2023 11,8 percenta a tiež mimoriadne zvýšenie od 1. júla 2023, ktoré je 10,6 percenta," dodal hovorca.



Príklad



Sociálna poisťovňa o starobnom dôchodku rozhoduje 15. augusta 2023 a priznáva ho od 1. marca 2023. K sume dôchodku, ktorá je 550 eur mesačne, bude patriť zvýšenie:



od 1. januára 2023 o 11,8 %, to znamená + 64,90 eur na 614,90 eur mesačne a



od 1. júla 2023 o 10,6 %, to znamená + 65,20 eur na 680,10 eur mesačne.

Tri či štyri razy zvýšený dôchodok? Ak máte nárok na minimum!