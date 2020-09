Zoznam štátnych sviatkov a pamätných dní sa bude meniť. V hre sú až 4 nové dni, no ak sa tešíte, že si počas nich užijete voľno z práce, ste na omyle. O čo ide?

Pribudnúť má jeden sviatok a tri pamätné dni. Poslanci vládnej koalície navrhujú, aby sa novým sviatkom stal 28. október, Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Táto udalosť patrí podľa navrhovateľov k jedným z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska.

Niektorí poslanci však namietli, že už teraz máme priveľa sviatočných dní, keď sa nepracuje a ďalší by len priťažil ekonomike.

V súčasnosti si pripomíname 5 štátnych sviatkov a 10 dní pracovného pokoja, spolu 15 dní bez práce. Po prijatí ďalšieho by ich bolo 16, čím by sme si upevnili pozíciu v najväčšom počte sviatkov zo všetkých krajín Európskej únie.

Zákonodarcovia preto prišli s kompromisným riešením. Ďalší sviatok bude, voľno však nie. „Navrhuje sa, aby 28. október bol štátnym sviatkom, ale nebol dňom pracovného pokoja. Zaradením medzi štátne sviatky sa zvýši význam, ktorý Slovenská republika prikladá tomuto dňu. Udeje sa to však bez akýchkoľvek dopadov, aj bez toho, aby bol zrušený niektorý iný štátny sviatok, alebo iný deň pracovného pokoja,“ píše sa v návrhu zákona, ktorý parlament na aktuálnej schôdzi posunul do druhého čítania.

Pribudnúť by mali aj tri pamätné dni, a to 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu, 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk Sovietskej armády z Česko-Slovenska a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska. Doterajší Deň zahraničných Slovákov by sa mal navyše premenovať na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí.

V roku 2018 parlament schválil, aby bol 30. október jednorazovým štátnym sviatkom. Slovensko si vtedy pripomenulo 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine.

Čítajte ďalej: Aké sviatky máme dnes? >>