Mal to byť impulz pre ľudí, aby sa dali zaočkovať, no už prvé vysielanie očkovacej lotérie vyvolalo vlnu kritiky a rozprúdilo vášne. Celé Slovensko si v priamom prenose mohlo pozrieť najväčšiu slabinu súťaže. Zuzana prišla o rozprávkových 400 000 eur, lebo prenos sledovala cez internet, kde sa živé vysielanie zobrazuje s oneskorením niekoľkých sekúnd, a tak nestihla včas vysloviť heslo. Odborníci na IT vysvetlili, čo spôsobuje meškanie a kedy je prenos najrýchlejší. Zároveň sa však zhodujú v jednom: Pravidlá lotérie treba zmeniť!

Poznajú to všetci športoví fanúšikovia, ktorí v bytovkách sledujú zápasy našej hokejovej reprezentácie. Od susedov už počujete radosť po strelenom góle, no na vašej obrazovke ešte puk nie je ani na súperovej polovici. Je to preto, že nie ku každému divákovi televízne vysielanie „doputuje" v rovnakom čase. „Všetko závisí od spôsobu distribúcie televízneho signálu, ktorý využíva. Vo všeobecnosti platí, že najrýchlejším spôsobom distribúcie by malo byť digitálne vysielanie cez anténu, tzv. DVB-T. Naopak, typicky najpomalšie sú rôzne služby, ktoré šíria televízne vysielanie cez internet. Navyše, nedá sa presne povedať, aké omeškanie má ktorá služba alebo spôsob distribúcie, lebo sa to môže výrazne líšiť z mnohých dôvodov,“ vysvetlil Filip Maxa, redaktor portálu Živé.sk, ktorý sa špecializuje na informačné technológie (IT).

Medzi najrýchlejším a najpomalším spôsobom prenosu môže byť aj viac ako minútový rozdiel. Práve to sa stalo osudným Zuzane z Prešova, ktorú v očkovacej lotérii vyžrebovali, telefonovali s ňou, reláciu sledovala, no heslo, ktoré sa pred kamerami zobrazilo, uvidela cez internetový prenos až po uplynutí 20-sekundového časového limitu, a tak o výhru prišla.

Hoci sa skloňoval pomalý internet, ten v jej prípade nezohral rolu. „Rýchlosť internetu na to nemá vplyv, tu ide o spôsob distribúcie prenosu. Veľmi to závisí od operátora. Či máte Magio, Orange alebo nejakého menšieho poskytovateľa. Dôležité je, od koho oni berú signál,“ povedal nám šéfredaktor portálu Touch IT Ondrej Macko.

Čítajte na ďalšej strane: Ktorý prenos je najrýchlejší >>