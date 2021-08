Minister financií Igor Matovič spolu so šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom ešte v pondelok cestovali za Zuzanou (25), ktorá prišla o výhru 400-tisíc eur pre slabý signál. Prešovčanka však ani po týždni a zmene štatútu súťaže nie je bližšie k peniazom. Podľa právnika okolnosti svedčia jednoznačne proti vyplateniu. Existuje však možnosť, ako by výhru predsa len mohla získať!

Premiérové vysielanie lotérie uplynulú nedeľu bolo jednou veľkou drámou. Z piatich vyžrebovaných získala prémiu 100-tisíc eur iba Lýdia. Zuzana prišla o rozprávkovú výhru 400-tisíc eur, napriek tomu, že sa jej zo štúdia dovolali, reláciu sledovala, no pre oneskorený prenos na internete povedala heslo až po uplynutí časového limitu 20 sekúnd.

Hoci si Matovič krátko po odvysielaní lotérie zo Zuzaninho neúspechu robil posmešky slovami: „400 tisíc v lufte … mám pomalý internet”,“ už o deň neskôr vycestoval na východ Slovenska, aby sa s ňou stretol. Výhru jej podľa svojich slov neprišiel sľúbiť, chcel ju uistiť, že na ňu myslia a nehádžu ju cez palubu. „Právo nemôže byť len striktné, ale musí byť aj spravodlivé. Chceme urobiť s právnikmi všetko preto, aby sme jej tú výhru mohli vyplatiť,“ povedal Matovič po stretnutí so Zuzanou.

Ministerstvo financií v piatok upravilo štatút súťaže, no ani to Zuzane neprinieslo výhru. „Túto otázku stále riešime s našimi právnikmi," potvrdila nám hovorkyňa ministerstva financií Michaela Lovásová.

Podľa právnika, ktorého sme oslovili my, okolnosti svedčia jednoznačne proti vyplateniu výhry Zuzane. „V prípade pani Zuzany nedošlo k splneniu podmienok - vyslovenie hesla do 20 sekúnd od zdvihnutia telefónu - a preto nemožno hovoriť o jej právnom nároku na vyplatenie výhry. Z uvedeného teda treba konštatovať, že dodatočné vyplatenie výhry by bolo právne problematické, nakoľko by predstavovalo plnenie bez právneho dôvodu čo je jednou z kategórií bezdôvodného obohatenia," hovorí Martin Kluch, partner HKW law firm.

Ak by jej chceli výhru vyplatiť dodatočne, ako si to predstavuje Igor Matovič, mohol by to niekto napadnúť na súde a mal by veľkú šancu na úspech. „Rozhodnutie vyplatiť pani Zuzane výhru napriek nesplneniu všetkých podmienok štatútu vnímam ako napadnuteľné s veľkou šancou úspechu," mieni advokát.

Ako dodal, predsa len existuje jedna možnosť, ako by výhru mohla získať. „Ak by sa pani Zuzane podarilo preukázať diskriminačný charakter štatútu voči určitým skupinám súťažiacich – v jej prípade súťažiacich sledujúcich žrebovanie cez internetový stream, tak by mohla mať nárok na náhradu škody od vyhlasovateľa súťaže," dodal právnik.

