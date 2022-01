Mnohí zubári pre pandémiu nestíhali ošetriť všetkých pacientov a mnohí Slováci tak vlani vynechali preventívnu prehliadku. Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo, ako to bude s platbami.

Postupovať sa bude rovnako ako minulý rok. Ak navštívite zubára a budete potrebovať ošetrenie zubného kazu, nemali by ste platiť nič navyše. „Občan má aj tento rok plne hradené zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu z verejného zdravotného poistenia. A to aj v prípade, ak pacient minulý rok neabsolvoval preventívnu prehliadku,“ informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ako dodala, ministerstvo zdravotníctva tak vyšlo občanom aj lekárom v ústrety pre možnú sťaženú dostupnosť k preventívnej zdravotnej starostlivosti počas ochorenia či domácej izolácie z dôvodu pandémie COVID-19.

Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík upozorňuje, že pacienti by by sa mali na preventívky aj naďalej pravidelne objednavať. „A predovšetkým, aby následne aj absolvovali ošetrenie. To znamená, nielen aby si dali prezrieť chrup, ale ak zubný lekár zistí, že sú tam nejaké kazy, aby si ich následne nechali aj ošetriť,“ zdôraznil.

Moravčík potvrdil, že štatisticky bolo za rok 2020 menej prehliadok. Ako sa zhoršilo ústne zdravie a kazivosť u Slovákov sa bude dať vyhodnotiť až po určitom čase. Niektorí pacienti totiž zubára nevideli od roku 2019. „Preventívna prehliadka je na to, aby sme odhalili problémy na začiatku. Ak niekto neabsolvuje prehliadku niekoľko rokov, tak môže nastať zväčšenie zubného kazu a samozrejme aj väčšie problémy ako odumretie zubu a následné opuchy,“ varuje.

Práve preventívkou sa dá zabrániť zhoršeniu problémov so zubami, no aj ďalším ťažkostiam. „Lekár vyšetruje všetko v oblasti dutiny ústnej, okrem chrupu aj sliznice, jazyk. Musí posúdiť aj extraorálne, či nie sú zväčšené uzliny alebo nejaké iné anomálie,“ vysvetlil Moravčík.

