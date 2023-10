Drahšie cestovanie, poplatky u lekára, vyššia DPH či dokonca zrušenie niektorých dôchodkov! To je iba zlomok toho, čo predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora spolu s ministrom financií Michalom Horváthom pre ozdravenie verejných financií. Zostáva však otázkou, či si vyše stovku návrhov budúca vláda osvojí. Ktoré opatrenia by nás zaboleli v peňaženke a čo na ne hovoria analytici?

Z prieskumov, ale aj z predvolebnej ankety Plus JEDEN DEŇ vyplynulo, čo Slováci chcú, aby nová vláda riešila ako prvé. Najviac odpovedajúcich považuje za najdôležitejšiu oblasť zdravotníctvo. Konkrétne 41,6 percenta hlasujúcich upozorňuje, že treba urobiť v tomto rezorte poriadok. Ďalší chcú motivovať mladých ľudí, aby neodišli zo Slovenska (16,7 %) a žiadajú zvýšiť platy (8,8 %). Lenže na všetko treba peniaze.

Je to o to ťažšie, že nás ničí vysoká inflácia, zdražovanie energií a tovarov, ale aj zadlženosť štátu. Veď Slovensko bude mať tento rok rekordný deficit, šplhajúci sa k 6 miliardám eur. Aj preto analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský upozornil, že najdôležitejšou úlohou novej vlády je konsolidácia verejných financií. „To bude najväčším problémom v najbližších rokoch,” povedal Vlachynský v relácii Teraz takto s Ankou Žitnou.

Za pravdu mu dáva i makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. „Verejné financie budú pod tlakom prijatých opatrení, ktoré prešli v parlamente napriek tomu, že poslanci nepovedali, ako budú kryté,“ upozornil.

Konsolidačné opatrenia, ktoré vláda predstavila túto stredu, sú podľa dočasne povereného ministra financií Michala Horvátha pripravené na každý z nasledujúcich rokov. Ich celkový objem je takmer 10 miliárd eur. „Celkovo ten balík vnímame ako apolitický. Snažili sme sa naozaj zostrojiť pestré menu, sú tam opatrenia, ktoré by politológovia klasifikovali ako ľavicové, sú tam aj opatrenia, ktoré by mohli byť klasifikované ako pravicové, na príjmovej aj výdavkovej strane. Takže naozaj na výber tam je,“ zhodnotil Horváth.

Celý dokument má 128 strán a je zverejnený na webovej stránke Inštitútu finančnej politiky (IFP). Dohromady obsahuje vyše stovku opatrení, ktorými by sa mohla inšpirovať budúca vláda. Tá dosluhujúca už nebude nič z toho zavádzať. V zdravotníctve je to napríklad zrušenie oslobodenia doplatkov za lieky, krátenie príspevku na opatrovanie, zníženie benefitov zdravotných poisťovní či zníženie stropu nemocenských dávok. Na príjmovej stránke je navrhnuté opatrenie, ktoré by zaviedlo doplatok za návštevu špecialistu 5 eur a všeobecného lekára 1 euro.

Zdravotnícky analytik Martin Smatana hodnotí tieto opatrenia pozitívne. „Všetko sú veľmi citlivé témy, ale dlhodobo odborne diskutované a v určitom rozsahu aj pomerne potrebné, a to nielen pre konsolidáciu výdavkov. Zdravotníctva sa týka ešte jedno odvážne opatrenie, ktoré nepredpokladám, že sa bude vôbec zvažovať, a to - ročné zmrazenie platového automatu na polovicu,” hodnotí.

V zozname sú aj ďalšie nepopulárne opatrenia, ako zvýšenie sadzby DPH o 2 p. b. Toto opatrenie by v štátnom rozpočte ušetrilo najviac financií, na druhej strane by zvýšenie DPH podľa analytikov z Dát bez pátosu čísla inflácie iba zhoršilo. Ódorova vláda navrhuje aj osem zásadných úsporných opatrení v dôchodkoch.

