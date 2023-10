Zrušenie 13. aj rodičovského dôchodku, ženy do penzie opäť neskôr. Čo ešte navrhuje vláda? ×

Premiér Ľudovít Ódor a jeho úradnícka vláda predstavila takmer stovku opatrení, ktoré by mohli skonsolidovať verejné financie. Škrty sa týkajú všetkých, veľmi by ale zasiahli dôchodcov. Navrhujú totiž zrušenie 13. aj rodičovského dôchodku, ale aj zmenu valorizácie a zrušenie výhody skoršieho odchodu do penzie ženám.