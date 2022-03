Šíriteľov propagandistických informácií týkajúcich sa vojnového konfliktu na Ukrajine pribúda. Polícia ich nazýva „proruskými trollmi" či „užitočnými babrákmi" a pravidelne ľudí upozorňuje, aby podobným dezinformáciám neverili. Analýze dát a boju proti dezinformáciám sa venuje aj Michal Trnka zo spoločnosti Gerulata Technologies. Trnka sa rozhodol vystopovať najväčšieho trolla na Slovensku. „Aby sme pomohli slovenským orgánom a občanom v boji proti kremeľskej propagande počas prebiehajúcej ruskej agresie proti Ukrajine, zverejňujeme zoznam „najlepších“ proruských informačných zdrojov na Slovensku,“ napísal.

Na prvom mieste zoznamu „hlavnej proruskej hrozby“ na Slovensku sa umiestnil známy zástanca Ruska a podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. Tesne v pätách má web Slobodný vysielač, Extra plus, Tomáša Tarabu či Hlavné správy a mnohé ďalšie známe dezinformačné weby. Mimoriadne aktívne sú aj rôzne odnože kotlebovcov, bývalý predseda Najvyššieho súdu a antirúškar Štefan Harabin či analytik a publicista Eduard Chmelár.

„Zoznam obsahuje rôznorodú zmes rôznych informačných aktérov. Existujú krajne pravicoví, krajne ľavicoví a populistickí politici, ktorí šíria proruskú propagandu z autentických dôvodov alebo z oportunistických politických ziskov. Existujú dezinformačné médiá, ktoré sú niekedy priamo spojené s ruskými štátnymi záujmami, a iné, ktoré len túžia po šírení akéhokoľvek druhu kontroverzie. A potom sú tu ruskí štátom kontrolovaní trollovia,“ uviedol Michal Trnka.

Zoznam vznikol hĺbkovou analýzou množstva proruských aktérov, ktorých vyhodnotili na základe troch kritérií: 1. Aktivita – ako aktívny je zdroj a koľko obsahu vyprodukoval za posledný rok, 2. Dopad – koľko interakcií generuje zdroj, 3. Vplyv – ako často sa obsah zo zdroja šíri ďalej do proruskej siete. „Kombináciou týchto troch metrík sme vytvorili hodnotu úrovne hrozby a zoradili všetkých aktérov v zozname do 5 kategórií hrozieb na základe skóre hodnoty hrozby. Táto metodika nehodnotí, nakoľko je zdroj silne proruský. Niektoré pramene sa zameriavajú len na proruské naratívy, pre iné je to len zlomok ich celkového obsahu. Niektorí sú vo svojich vyjadreniach veľmi radikálni, iní sú jemnejší a sofistikovanejší. Niektorí sú tupí a brutálni, iní prezentujú svoje rozprávanie pseudointelektuálnym spôsobom," dodal na záver Trnka.

Pri hľadaní informácií preto treba byť dnes extrémne opatrný. „Neverte proruskej propagande. Overujte si informácie. Nepodľahnite proruským dezinformáciám," upozorňuje polícia. Na sociálnej sieti dokonca zverejnila databázu dezinformátorov a proruských trollov, ktorí šíria propagandu. Databázu pravidelne aktualizujú.

