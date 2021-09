Zostávajú už len posledné dni: V hre je až 120-tisíc eur, TAKTO môžu byť vaše ×

Už len 3 dni zostávajú na požiadanie o štátnu mladomanželskú pôžičku až do výšky 120-tisíc eur. Podmienkou je, aby ani jeden z manželov v deň podania žiadosti nebol starší než 35 rokov. Mladomanželské pôžičky boli veľmi obľúbené najmä za socializmu, no dnes ich takmer nikto nechce. Prečo je to tak a čo by pomohlo?