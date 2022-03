Viac ako 100-tisíc zamestnancov chýba firmám po celom Slovensku, hovorí šéfka najväčšieho pracovného portálu Profesia Ivana Molnárová. Situáciu s nedostatkom pracovnej sily by mohli pomôcť vyriešiť utečenci z Ukrajiny. Mnohí Slováci však majú obavy, či nám nezoberú prácu. Niektorí sa boja aj toho, že naši východní susedia budú robiť za menej peňazí a vytvoria tak tlak na nižšie platy. Ktoré pozície môžu Ukrajinci obsadiť a čo to bude znamenať pre Slovákov?

Ako nám pomôže pracovná sila z Ukrajiny?

- Určite nám pomôže obsadiť niektoré pracovné miesta, ktoré sme nevedeli dlhodobo zaplniť. Profesia zaznamenala v roku 2021 viac ako 290-tisíc ponúk. To je medziročný nárast zhruba o 100-tisíc inzerátov a podobne sa trh práce vyvíja aj v roku 2022. Prvý štvrťrok prináša absolútne rekordné čísla ponúk, čo spôsobuje, že aj dostupnej pracovnej sily je dnes výrazne menej.

V ktorých odvetviach a na akých pozíciách by sa mohli zamestnať?

- Na Profesii sme do 27. marca evidovali zhruba 3-tisíc ponúk, kde zamestnávatelia označili, že sú vhodné pre ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Najväčšia časť je v informačných technológiách. Potom nasleduje administratíva, výroba, cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, ekonomika či pozície v doprave a špedícii.

Ktoré profesie môžu vykonávať aj bez ovládania nášho jazyka?

- Niektorí určite vedia veľmi dobre po anglicky, v rámci informačných technológií to nie je žiadny problém. V tomto sektore evidujeme najvyšší počet pracovných ponúk, ktoré si dnes vôbec nevyžadujú slovenčinu. Angličtina je však podmienkou. Keď však ide o pozície, ktoré nemajú špecifické požiadavky na znalosť jazykov, je to napríklad robotník, upratovanie či výpomoc v kuchyni, slovenský a ukrajinský jazyk sú si veľmi blízke, takže sa veľmi rýchlo naučia slovenský jazyk tým, že máme veľmi blízke korene toho slovanského jazyka.

Najviac koľko utečencov vieme na Slovensku zamestnať bez toho, aby to Slováci pocítili?

- Myslím si, že náš trh vie absorbovať 100- až 150-tisíc ľudí. Samozrejme, závisí od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia a ako nás ekonomicky ovplyvní vojna. Ale v každom prípade vieme, že mnohé pracovné pozície, platí to pri upratovacích službách, kuchároch cez čašníkov či napríklad pri opatrovaní starších ľudí, sú dlhodobo neobsadené a myslím, že práve tam sa môžu uplatniť hlavne Ukrajinky, ktoré prišli na Slovensko s deťmi.

Dokážeme prilákať aj vzdelaných kvalifikovaných utečencov alebo nám ujdú na Západ?

- Dúfam a verím tomu, že by sme mohli prilákať aj zaujímavých špecialistov a zaujímavých ľudí. Hlavne je dôležité, aby legislatíva akceptovala ich štúdium. Ide najmä o zdravotný personál, ktorý nám naozaj chýba, a pocítili sme to počas dvoch rokov pandémie. Mnohé zdravotné sestry, lekári, zubní laboranti, zubári nám chýbajú.

Nebudú zamestnávatelia zneužívať túto situáciu? Napríklad keď vypukla pandémia, mnohé firmy skracovali mzdy zamestnancov…

- Dúfam, že zamestnávatelia budú vnímať, že je to obojstranne veľmi náročná situácia. Ale, samozrejme, nemôžeme sa zaručiť za každú jednu spoločnosť. Profesia sleduje vývoj miezd, ktoré sú zverejnené v pracovných pozíciách, ktoré firmy označili ako vhodné pre Ukrajincov a Ukrajinky a nižšie platy sa tu neukázali. Je to len mesiac od vojny, takže budeme pozorovať, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. V každom prípade si myslím, že keď to firmy budú zneužívať, tak sa to rýchlo rozkríkne po trhu a potom budú mať dlhodobo problém zamestnať niekoho. Ukrajinci skôr či neskôr odídu a potom im žiadny človek nebude reagovať na pracovné ponuky. Znalosť značky bude taká ohnutá, že neskôr možno už nebudú chcieť odpovedať ani Slováci.

