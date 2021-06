Preventívne stiahnutie z predaja! Obchodný reťazec Kaufland vyzýva zákazníkov, aby nepoužívali detskú hojdačku z jeho predajní. Treba ju doniesť do obchodu, peniaze vám vrátia.

Kaufland zverejnil výzvu vo štvrtok na svojej oficiálnej facebookovej stránke. „Vážení zákazníci, chceli by sme vás informovať, že výrobok Detská hojdačka 3 v 1 (GTIN 43371850209338) bol preventívne stiahnutý z predaja," oznámil reťazec.

Hojdačku predávali od 06.03.2017 do 26.08.2020. „Za nepriaznivých okolností by sa mohli zlomiť stredové klipsy na produkte a deti vo veku 6 až 36 mesiacov by sa mohli zošmyknúť a zraniť. Produkt bol okamžite po zistení možného problému stiahnutý z predaja," vysvetlil obchod.

Ak ste si výrobok kúpili, môžete ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni. Peniaze vám vrátia v plnej výške aj bez predloženia pokladničného bločku. „Za nepríjemnosti sa zákazníkom ospravedlňujeme," dodal Kaufland.

