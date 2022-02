Diskontný reťazec o tom informoval na svojom webe. Ide o výrobok Rumančekový čaj značky Lord Nelson od dodávateľa Everton S.p.A. „Zákazníci by preto mali venovať pozornosť tomuto oznamu a uvedený produkt nekonzumovať,“ vyzval reťazec.

Dôvodom je zistenie cudzieho pachu a chuti v čaji. Stiahnutie z trhu sa týka len jednej konkrétnej šarže. „Uvedené sa týka výlučne produktu Rumančekový čaj „Lord Nelson“, 37,5g, DMT 11/2023, šarža L315/21, od dodávateľa Everton S.p.A. Ostatných šarží a iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. sa táto výzva netýka,“ zdôraznil Lidl

Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlnila za všetky vzniknuté nepríjemnosti a tým, ktorí si ho kúpili, radí, aby tovar vrátili do predajne. „Môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne, pričom vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.“

