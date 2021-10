Video, na ktorom infektológ Pavol Jarčuška tancuje bez respirátora, sa na sociálnych sieťach objavilo ešte cez víkend. Uznávaný lekár jeho pravosť potvrdil. Povedal, že išlo o zábavu po infektologickej konferencii, ktorá sa konala v polovici októbra v jednom z nitrianskych hotelov.

Problémom je, že Nitra bola v tom čase červeným okresom a na hromadných podujatiach v interiéri bol teda podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) potrebný respirátor. Okrem Jarčušku nemali respirátory či rúška ani ďalší účastníci konferencie. Lekár si chybu priznal, no dodal, že hostia boli očkovaní a testovaní a respirátor si zložil len na určitý čas. „Pri príležitosti pracovného zasadnutia, na ktorom sa zúčastnili plne zaočkovaní hostia, z ktorých drvivá väčšina sa navyše podrobila aj testovaniu, bol pre hostí po jeho skončení pripravený kultúrny program. Počas neho som v určitej chvíli nemal prekryté horné dýchacie cesty," povedal Jarčuška pre Plus JEDEN DEŇ.

Zábava lekárov bez rúšok prekvapila aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO). „Predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva to bude riešiť. Ak to pán Jarčuška priznal, tak asi očakáva nejakú sankciu,” komentoval to minister.

Jarčuška sa po zverejnení videa sám prihlásil na nitrianskom regionálnom úrade. „Predpokladám, že mi bude udelená primeraná sankcia, o jej výške rozhodne RÚVZ,” dodal lekár. „RÚVZ postupuje v zmysle platných právnych predpisov a vo veci začal priestupkové konanie," uviedol odbor komunikácie ÚVZ.

Pavol Jarčuška je prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a prorektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od vypuknutia pandémie bol členom Ústredného krízového štábu. Preslávil sa aj v marci tohto roka, keď po boku vtedajšieho premiéra Igora Matoviča a exministra Marka Krajčího (obaja OĽaNO) vítal na košickom letisku dodávku neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V.