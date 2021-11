Na Slovensku je už 24 čiernych okresov a stovky prevádzok sa museli zatvoriť. Ako to vnímate?

- Je to zlé, niečo ako vlastný gól. Pozrime si, ako to riešia ostatné krajiny. Z hľadiska turistického ruchu sa o chvíľu začne zimná sezóna, ak opatrenia v Rakúsku alebo v Poľsku nesprísnia rovnako, ľudia pôjdu tam. Nakoniec sa vrátia zo zahraničia, čo je z epidemického hľadiska absolútny nezmysel. Rozumné by bolo, keby tie pravidlá boli nastavené rovnako.

Vďaka covid automatu sú opatrenia regionálne, podľa okresov. Ako sa to dotklo napríklad vás?

- Čo sa nás týka, teda lyžiarskych stredísk, tak okres s tým nesúvisí. Jasná sa nachádza v okrese Liptov. Naozaj má zavážiť v otázke, či môže byť lyžiarske stredisko otvorené, to, že je v okrese očkovaných viac ako 65 percent seniorov? Keď do strediska chodí 90 percent ľudí mimo okresu – z Bratislavy a zo zahraničia? To s tým nemá nijaký súvis, pravidlá sú nastavené úplne zle! Cestovný ruch na Liptove či v Tatrách je celoslovenský až medzinárodný, a preto nie je až také podstatné, v akej farbe je daný okres.

V čom vidíte problém?

- Je to gól do vlastnej bránky aj preto, že podstatne zabijeme gastro servis, hotely a cestovný ruch na Slovensku a tí ľudia aj tak pôjdu do zahraničia. Keď chcú robiť takéto opatrenia, potom môžeme rovno všetko zatvoriť, vyhlásiť výnimočný stav a robiť presne to isté, čo pred rokom. Predpokladám, že to je politicky nemysliteľné. Nastavené opatrenia pokladám za úplnú hlúposť, ktorá nemá opodstatnenie ani z epidemického hľadiska. Považujem to za nezmyselné politické rozhodnutia.

Je to podľa vás spravodlivé pre očkovaných, ktorí v čiernych okresoch nemôžu ísť napríklad do reštaurácie?

- Keď platí všeobecný úzus, že chceme zvýhodňovať očkovaných práve preto, aby sme ľudí motivovali na očkovanie, tak potom ich zvýhodnime. Nerobme absurdné lotérie, ale zvýhodnime ich tak, že budú mať nejaké výhody. Dnes očkovaní akoby žiadne výhody ani nemali. To znamená, akú má motiváciu občan Slovenska dať sa očkovať, keď nie je nijakým spôsobom zvýhodnený? Potom povedzme, že všetci majú opatrenia rovnaké, a vykašlime sa na to, či je niekto očkovaný alebo neočkovaný. Niektoré opatrenia si navzájom odporujú, chýba mi tam konzistentnosť vlády a kompetentných orgánov. Čo chceme vlastne urobiť? Ak chcem všetkých zaočkovať, toto ide proti tomu. Očkovaným nedáme výhodu, ale chceme mať všetkých zaočkovaných.

Ako je na tom s očkovanosťou vaša spoločnosť?

- Ja som zaočkovaný a covid som aj prekonal. V spoločnosti sa všetkých snažíme motivovať k očkovaniu. Problém je, že na rozdiel od Rakúska, Česka a Poľska, kde máme pobočky, nemôžeme od zamestnancov vyžadovať odpoveď, či sú zaočkovaní. U nás je taká demokracia, že sa ani nemôžeme spýtať človeka, či je zaočkovaný alebo nie, nie to ešte nejakým spôsobom zvýhodňovať. Nemáme efektívny nástroj, ako človeka prinútiť povedať, či je alebo nie je očkovaný.

