Od utorka tak poistencom preplatí hospitalizácie aj operácie. VšZP avizovala, že k zazmluvneniu urgentného príjmu pristúpi automaticky po splnení podmienok nemocnicou. TASR o tom informovali z VšZP.

"Od začiatku augusta majú poistenci VšZP v Nemocnici Bory k dispozícii plný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách a to vrátane stacionárov a operačných výkonov, ktoré sú poskytované v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Postupné zazmluvňovanie zdravotnej starostlivosti bolo včera (7. 8.) ukončené, a to podpísaním dodatku o zazmluvnení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú môžu poistenci VšZP využívať od 8. augusta," priblížila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.

Dohodu s VšZP potvrdila aj Nemocnica Bory. "Vítame, že Nemocnica Bory od dnešného dňa môže poskytovať lôžkovú zdravotnú starostlivosť aj pre poistencov VšZP. Je to výborná správa pre pacientov a súčasne aj našich zdravotníkov, ktorí nikdy nechceli deliť pacientov podľa zdravotných poisťovní," uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.

Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union zazmluvnili plný rozsah zdravotnej starostlivosti vrátane ústavnej ešte v marci.

