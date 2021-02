Aspoň prvú dávku vakcíny má v sebe už viac ako 380-tisíc Slovákov. Hneď po učiteľoch by sa mohla na očkovanie hlásiť ďalšia veľká skupina ľudí, ktorá sa denne stretáva s množstvom potenciálnych prenášačov nákazy.

Na Slovensku je aktuálne zaočkovaných približne 7 % obyvateľstva. Najlepšia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji, a to 9,29 %. Očkovať by sme podľa ministra zdravotníctva vedeli ďaleko viac ľudí, máme otvorených už 77 očkovacích centier, no narážame na nedostatok vakcín.

„Momentálne máme už len 22-tisíc vakcín od Moderny, ktorú však treba použiť na preočkovanie. Vakcín od AstraZeneca je 20-tisíc, každý týždeň chodí 51 800 dávok od Pfizer/BioNTech," povedal minister Marek Krajčí (OĽaNO). Slovensko by tiež mohlo podľa jeho slov získať 100-tisíc vakcín od členských krajín Únie, ktoré by sme im v apríli vrátili.

Najbližší víkend sa bude ešte ďalej očkovať skupinu učiteľov. Šéf rezortu zdravotníctva ohlásil aj nečakanú zmenu v očkovacej stratégii: „Otvori sa ďalšia fáza, kde zvážime aj nejaké zmeny. Diskutujeme o tom, že by sme prioritne zaočkovali predavačov, ktorí sú v našich obchodoch, keďže ten kontakt s ľuďmi je tam veľmi vysoký." Očkovať by sa mali zamestnanci obchodov do 55 rokov vakcínou od firmy AstraZeneca.

Obchodníci ostali po včerajšom vyhlásení milo prekvapení, nakoľko o očkovanie predavačiek, pokladníkov a ostatných pracovníkov predajní žiadajú už mesiac. „Prijímame „rozhlasovú ponuku“ očkovať obchodníkov s tým, že prosíme pána ministra zdravotníctva, aby nám oznámili, kedy a za akých podmienok možno toto očkovanie vykonať," povedal prezident Zväzu obchodu (ZO) Martin Katriak.

