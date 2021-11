Pandemická situácia sa z týždňa na týždeň zhoršuje. V čiernej farbe sa od budúceho týždňa ocitne zhruba polovica Slovenska. Hotely a reštaurácie musia mať podľa covid automatu v týchto regiónoch zatvorené. Slováci si preto rezervujú zimné pobyty v susedných krajinách. Aký to bude mať dosah?

Pandemická situácia je neistá, ľudia sa boja plánovať dopredu. „Hrozí, že už v poradí druhá zimná sezóna – napriek fungujúcim lanovkám – nebude. Kým domáci turisti zachraňovali cestovný ruch počas leta, v zime sa môže stať, že aj to málo domácich turistov strávi lyžovačky a dovolenky v zahraničí,“ hovorí Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov. Dosahy pocítia aj samosprávy. „Už teraz samosprávy na Liptove majú výpadok daní z ubytovania 50 %, čo predstavuje asi 500-tisíc eur. Sú na to napojené aj ďalšie služby, pekári, mäsiari, mliekarne,” tvrdí Bartková.

„November je obdobím, keď si ľudia plánujú zimnú dovolenku či lyžovačku. Považujeme za nevyhnutné, aby sa príslušné inštitúcie čo najskôr zaoberali návrhmi na uvoľnenie opatrení pre očkovaných ľudí v čiernych okresoch,“ uviedla Lucia Blašková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Aktuálne sú tam všetky ubytovacie zariadenia zatvorené. Veria, že sa covid automat zmení. „Naplno sa pripravujeme na zimnú sezónu. Veríme, že bude, počítame s ňou,” dodala.

V okolitých krajinách sú služby pre zaočkovaných stále otvorené, preto hrozí, že si dovolenkárov doslova vyženieme tráviť zimu za hranice. „Tá klientela, o ktorú sme roky bojovali, ktorá roky lyžovala v Alpách, a my sme ich marketingovými aktivitami dokázali prilákať do Tatier a na Liptov, tak práve teraz sa deje to, že si zase kupujú pobyty v Rakúsku, Poľsku a v Česku,“ povedala Bartková.

Anketa Kam pôjdete na zimnú dovolenku či lyžovačku? Do zahraničia 29% Strávim ju na Slovensku 21% Nepôjdem na zimnú dovolenku / lyžovačku 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Zvýši sa tým nie len mobilita cestovania do zahraničia, ale bude to mať najmä vážne ekonomické dôsledky a ďalší dopyt po schéme pomoci,” povedal Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel. „Hrozí aj nárast podnikov fungujúcich “na čierno”,“ dodal prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák.