ZLÉ SPRÁVY pre šoférov: Po meste sa už 50-kou nepreveziete, na diaľnici klesne maximálka tiež!

V Bruseli sa aktuálne veľmi vášnivo diskutuje o nových cieľoch v doprave. Tie by chceli presadiť do roku 2030. Jednou z tém je zavedenie jednotnej maximálnej povolenej rýchlosti pre celú Európsku úniu. O koľko by sa tak znížila rýchlosť aj na našich cestách?