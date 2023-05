Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok opäť zvýšila úrokové sadzby a očakáva sa, že príde ešte ďalšie zvyšovanie. Celkovo by základná sadzba v tomto roku mala podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika stúpnuť o jeden percentuálny bod.

To v praxi podľa neho znamená, že úrokové sadzby hypoték budú do konca roka ďalej rásť a pri nových úveroch by sa koncom roka mali dostať na úroveň 5 %. Staršie hypotéky sa budú podľa analytika refinancovať sadzbami v rozmedzí 4 až 4,5 %.

„Kto si potrebuje kúpiť nové bývanie alebo mu končí fixácia úroku v najbližšom roku, mal by si dať čím skôr schváliť nový úver so súčasnými sadzbami,“ konštatuje Búlik. Banky v súčasnosti umožňujú podľa neho hľadať si so schváleným úverom nehnuteľnosť 12 mesiacov a uzavrieť novú úverovú zmluvu pri refixácii s predstihom až 18 mesiacov. Týmto krokom si ľudia zaistia dnešné sadzby.

V marci priemerná sadzba nových úverov na bývanie dosiahla 3,65 %. Keďže prenos navýšenia centrálnych sadzieb do úročenia hypoték a podnikateľských úverov sa deje podľa analytika s istým oneskorením, aktuálne úroky ešte nezohľadňujú marcové sprísnenie menovej politiky ECB. „Pokiaľ sa dramaticky nezlepší jadrová inflácia, ktorá meria pohyb cien po očistení od sezónnych vplyvov, ECB v tomto roku zdvihne základnú sadzbu o 1 percentuálny bod. Znamená to, že úročenie hypoték bude ďalej rásť aj počas ďalších mesiacov,“ varuje Búlik.

Ako si ochránite svoje úspory? Článok pokračuje na druhej strane >>>