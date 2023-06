Životné minimum sa od júla zvýši, TÝMTO ľuďom to môže narobiť veľké problémy! Koho sa to týka? ×

Životné minimum sa od júla zvýši, niektorým to môže spôsobiť problém pri vybavovaní hypotéky. Výška životného minima sa od júla zvýši zhruba o 34 eur na jednu osobu, a to zo sumy niečo vyše 234 eur takmer na 269 eur. Pri ďalšej spoločne posudzovanej osobe je to zvýšenie zhruba o 24 eur na vyše 163 eur, a ak berieme do úvahy aj dieťa, tak v tomto prípade je to nárast takmer o 16 eur na necelých 123 eur.