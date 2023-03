Príčinou incidentu, po ktorom skončil v nedeľu obľúbený park pod vodou a časť Petržalčanov bez vody, bola havária starého potrubia DN 800 z vodného zdroja Pečniansky les. Z prasklín sa voda valila na všetky strany. Najstarší verejný park v Európe sa tak za niekoľko minút ocitol celý pod vodou, stovkám domácností v Petržalke načas vyschol vodovodný kohútik.

Ako nášmu denníku potvrdil riaditeľ komunikácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Podstupka, príčinou poruchy bola prasklina na viac ako 50-ročnom potrubí. To malo byť podľa dokumentácie celé z ocele, skutočnosť však bola iná. „Haváriu spôsobil priečny zlom na potrubí z roku 1971. Podľa projektovej dokumentácie malo byť toto potrubie z ocele, ale priamo na mieste sme zistili, že bolo vybudované zo sivej zliatiny, ktorá je za určitých okolností náchylná na tento typ porúch. Sivá zliatina sa zvykne po 40 rokoch lámať. Vôbec tam byť nemala,” povedal Podstupka. Ak by bolo celé potrubie z ocele, ako sa píše v dokumentácii, škody by neboli také rozsiahle. „Možno by tam vznikla nejaká puklina a tieklo by to úplne inak. Nevieme, prečo tam bola tá liatina, podľa dokumentácie tam mala byť oceľ,” zdôrazňuje.

Rovnaký scenár sa v Bratislave zopakoval aj v minulosti

Vodári budú zrejme musieť opraviť nielen poškodenú časť, ale dlhší úsek. „Kamerovým systémom chceme skontrolovať úsek pod aj nad haváriou, aby sme si overili, kde eventuálne môžu vzniknúť také hluché miesta na potenciálnu druhú opravu. Dúfam, že tento týždeň budeme mať úplne jasno vo všetkom,” povedal nám deň po nešťastí priamo na mieste generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.

Nejde pritom o prvý prípad, keď v Bratislave zaliala ulice voda z pokazeného potrubia so skrytou chybou. „Toto je už druhý prípad, keď sme našli na potrubí, ktoré malo byť podľa papierovej dokumentácie oceľové, jeden kúsok spravený zo sivej zliatiny. Prvýkrát sa to stalo pred piatimi rokmi v Bratislave na Bojnickej ulici. V tom čase sa na to zrejme nedohliadalo, jeden kúsok im chýbal, tak tam dali, čo tam mali v tom čase,” hovorí Podstupka. Keďže skoro všetky vodovodné potrubia, ktoré sa nachádzajú pod Bratislavou, sú staré, rovnaký scenár sa môže hocikedy zopakovať. Životnosť niektorých potrubí, prevažne tých väčších, je 30 až 40 rokov. No ak je kvalitne urobená liatina, potrubie vydrží aj oveľa viac.

