Bývať "vo svojom" je pre Slovákov čoraz väčším luxusom. Niektorí sa dobre narodili, iní musia obracať každé euro. Navyše pandemická, inflačná a energetická kríza spravili mnohým poriadny škrt cez rozpočet. Väčšina vysokoškolských študentov, mladých pracujúcich, dokonca aj rodín býva stále v podnájme, no a tí lenivejší zas preferujú mamahotel. Podľa posledného prieskumu odchádzajú mladí Slováci z domu v priemere pred dovŕšením 31 rokov, čím sme sa v rámci krajín EÚ umiestnili na nelichotivom treťom mieste. To sa však dá veľmi ľahko zmeniť. Predsa len, nebolo by lepšie bývať už vo vlastnom?

Čím skôr si začnete sporiť, tým viac v budúcnosti dostanete

Stavebné sporenie od PSS, Prvej stavebnej sporiteľne, je vhodný produkt na financovanie bývania naozaj pre každého. Aby ste peniaze nevyhadzovali do luftu, najlepšie je so sporením začať v predstihu. Čím skôr totiž začnete, tým viac peňazí v budúcnosti dostanete. Na začiatok je však dobré zamyslieť sa, akú cieľovú sumu budete potrebovať. Tú si určíte pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Ak si však neviete rady a ešte ani sami poriadne netušíte, koľko peňazí miniete, buďte bez obáv. Obchodní zástupcovia od PSS, Prvej stavebnej sporiteľne, vám so všetkým veľmi radi poriadia a zodpovedajú všetky vaše otázky.

Sporenie bez obmedzenia

Je iba na vás, akú frekvenciu vkladov si zvolíte. Pravidelné sporenie sa však oplatí, pretože iba tak najrýchlejšie získate nárok na stavebný úver. Okrem toho sporením v nižších sumách menej zaťažíte váš rodinný rozpočet. Je taktiež na vás, kedy si sporiť prestanete. Aj tu je však dôležité zamyslieť sa. Ak si budete sporiť dlhšie ako dva roky, máte nárok aj na pripísanú štátnu prémiu.

No a aké by to bolo sporenie bez výhod? Stavebné sporenie od PSS, Prvej stavebnej sporiteľni, je výhodné z troch kľúčových dôvodov. Prvou výhodou je flexibilita. Znamená to, že ak sa vaša finančná situácia nečakane zmení, je možné prispôsobiť tomu aj podmienky vášho sporenia. Môžete si upraviť výšku mesačného vkladu a tiež čas sporenia. Tiež je len a len na vás, akou sumou a ako dlho chcete sporiť. Okrem výhodného sporenia získate istotu fixnej úrokovej sadzby stavebného úveru až do jeho splatenia. Úrokovú sadzbu stavebného úveru vám PSS garantuje už od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. To znamená, že dostanete úrokovú sadzbu, ktorá sa vám počas splácania úveru nezmení. Taktiež platí, že prostriedky vám ochránia až do výšky 100 000 eur a vaše vklady zhodnotia úrokovou sadzbou až 1 percento ročne. Je to teda správne riešenie pre každého, kto chce rozumne zhodnocovať svoje peniaze a bývať lepšie či krajšie.

Kúpiť nový byt alebo rekonštruovať?

Ak sa práve zamýšľate, na čo môžete peniaze zo stavebného sporenia použiť, máme pre vás dobré správy. Použitie je naozaj široké. Vďaka stavebnému sporeniu od PSS, Prvej stavebnej sporiteľne, môžete okrem kúpy bytu a výstavby vášho vysnívaného domova financovať aj jeho ďalšie stavebné úpravy. Či už rekonštrukciu kúpeľne, kuchyne, výmenu podláh, okien, dverí a mnoho iného.

Stavebné sporenie so štátnou prémiou

Je založené na myšlienke, že si svojimi vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi nasporíte časť prostriedkov, ktoré potrebujete na zlepšenie svojho bývania. So stavebným sporením tak môžete získať aj podporu od štátu. Štátnu prémiu môže získať každý dospelý člen rodiny, ak jeho príjem nepresiahne 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok, neplnoleté dieťa bez ohľadu na výšku príjmu zákonného zástupcu. Druhú časť peňazí môžete získať v podobe výhodného úveru.

Myslite na to, že už dnes musíte mať pri kúpe nehnuteľnosti vopred nasporených aspoň 20 percent z celkovej sumy. Preto aj v tomto prípade platí, kto dnes sporí, ten zajtra lepšie býva.

Kontaktujte nás!

Viac sa dozviete u expertov na financovanie bývania v PSS, Prvej stavebnej sporiteľni. Navštívte najbližšie obchodné zastúpenie alebo kliknite na www.pss.sk. Určite vám poradia, ako sa čo najjednoduchšie dostať k vlastnému vysnívanému bývaniu.

