Špenát je plný minerálov, najmä železa, ktoré je dôležité na tvorbu hemoglobínu, obsahuje taktiež horčík a draslík pre zdravý krvný tlak. Ak ho jete, máte lepší spánok, prospieva aj očiam. Opatrní by mali byť ale starší ľudia, ktorí majú problém so zrážanlivosťou krvi.

Je bohatý na veľké množstvo živín, ako sú napríklad vitamíny C, A, K a kyselina listová (B9). Z minerálov obsahuje železo, ktoré je dôležité na tvorbu hemoglobínu, taktiež horčík a draslík pre zdravý krvný tlak.



‍Vďaka svojmu obsahu draslíka, horčíka či kysliny listovej je vhodný pre ľudí, ktorí sú vo zvýšenej miere vystavení stresu. Jeho konzumácia taktiež pozitívne vplýva na spánok. Obsahuje vitamín A, je tak veľmi dobrý aj pre zdravie očí – karotenoidy, luteín a zeaxantín pomáhajú pri ochrane očí pred poškodením UV žiarením.

Má nízky glykemický index, teda nespôsobuje prudký nárast hladiny cukru v krvi a má vysoký obsah vody a vlákniny, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku zápchy a podporujú zdravie tráviaceho traktu. Obsahuje i vápnik, avšak aj oxaláty, ktoré sa na vápnik viažu a zabraňujú tak jeho absorpcii.



Hoci je veľmi zdravý, nemali by ste ho jesť v príliš veľkých množstvách. „Špenát má vysoký obsah vitamínu K, ktorý je najznámejší pre svoju úlohu pri zrážaní krvi a preto ako taký by mohol interferovať s liekmi na riedenie krvi. Veľké množstvá špenátu teda nie sú vhodné najmä u ľudí, ktorí tieto lieky užívajú,“ upozorňujú odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Taktiež vápnik a oxaláty môžu podporovať tvorbu obličkových kameňov, a preto nie sú vhodné veľké množstvá špenátu pre ľudí so sklonom k problémom s obličkami.

