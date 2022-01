Seniori nad 60 rokov už dostávajú šeky za to, že sa nechali zaočkovať niektorou dávkou vakcíny. S nápadom vyplácať im štedré odmeny prišiel minister financií Igor Matovič. Podarilo sa ľudí motivovať? Tieto čísla vás šokujú!

Mrhanie či úspech? Parlament v decembri schválil finančnú odmenu seniorom, ak sa nechajú zaočkovať. Ľudia s tromi dávkami si polepšia o 300 eur, s dvomi či jednou dávkou o 200 eur. Slovenská pošta má rozposlať 900-tisíc šekov v hodnote približne 250 miliónov eur.

„Hody sa skončili, nemôžeme sa hrať na Ježiška. Takto obhajoval minister financií Matovič škrty v štátnom rozpočte. Škoda, že si túto filozofiu nebral k srdcu, keď presadil očkovací bonus pre ľudí nad 60 rokov. Dnes už poznáme čísla, a vidíme, aké mrhanie to bolo,“ upozornil europoslanec Michal Šimečka.

„Od pondelka po schválení bonusu (13. december 2021) sa dalo zaočkovať 1. dávkou iba 19-tisíc z 384-tisíc nezaočkovaných ľudí nad 60 rokov. To je menej ako 5%,“ vyčíslil Šimečka, ktorý vychádzal z dát internetového portálu postoj.sk.

Zdôraznil, že skupina seniorov 60+, ktorá sa dala očkovať už 2. a 3. dávkou, nemala predtým nedôveru k očkovaniu. Dá sa preto podľa neho predpokladať, že by si po ďalšiu dávku prišli aj bez bonusu. „V súhrne tak štát vyplatil desiatky miliónov eur ľuďom, ktorí k starostlivosti o svoje zdravie žiadnu finančnú motiváciu nepotrebovali,“ skonštatoval Šimečka. Pripomenul, že minuté peniaze sa dali lepšie využiť v zdravotníctve, školstve či na služby psychologickej podpory.

Igor Matovič najprv prišiel s 500-eurovými poukazmi, ktoré mali dôchodcovia míňať na služby reštaurácií, hotelov a kultúry. Po kritike svoj návrh upravil a v parlamente prešiel aj vďaka poslancom zo strany Hlas-SD.

„Myslím, že tie počty budeme rátať skôr na státisíce a nie na desiatky tisíc ľudí. Áno, riskujem tým, čo teraz hovorím, ale verím, že robíme správny krok,“ povedal vtedy pri obhajobe bonusu Matovič v pléne parlamentu. Voči kritike aj z radov koalície sa v decembri ohradil. „Keď to nepomôže, ja zložím mandát a keď to pomôže, všetci tí komentátori odídu niekam robiť ku sústruhu,“ povedal Matovič.

Minister financií sa na tlačovej konferencii pochválil inými číslami. Podľa neho sa prvou dávkou zaočkovalo o 55 834 seniorov a treťou dávkou o 204 657 seniorov viac ako predpokladal prieskum. „Naplnil sa môj predpoklad. Tú stavku verejnú s nimi som dramaticky vyhral. 260-tisíc zaočkovaných dôchodcov viac ako hovoril prieskum agentúry Focus, čiže relevantnej agentúry. Ak toto niekto považuje za dôkaz nefungovania očkovacej prémie, tak je hlupák,“ zhodnotil Matovič.

„Hlupáci, ktorí budú chcieť hovoriť o 19-tisícoch a budú chcieť silou mocou zužovať tú skupinu a hovoriť len o prvoočkovancoch, hoci ja som nikdy nehovoril len o prvoočkovancoch. Od začiatku som hovoril, že najdôležitejšie je teraz dostať tých ľudí, ktorí už raz očkovaní boli, na palubu. Tí sa očkovania neboja, tí to už preukázali tým, že sa zaočkovali dvakrát, tak takéto boli pravidlá hry. Keď niekto chce meniť pravidlá hry potom následne, lebo sa bojí toho, že by musel ísť za sústruh, mne to je jedno,“ uzavrel Matovič.

