Všetci žiaci 2. septembra povinne nastúpili do škôl. Ak by rodičia z obáv z nákazy nechali školáka doma, po novom už nebudú mať nárok na pandemické ošetrovné (OČR). Dostanú ho len vtedy, ak školu či triedu zatvoria pre koronavírus, prípadne má dieťa závažnejšie zdravotné problémy.

„V prípade detí, ktoré sú školopovinné, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, hoci sa obáva nákazy. Porušil by tým školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, teda uzatvorenia častí škôl, od 1. septembra 2020 nanovo upraví pripravované rozhodnutie ministra školstva,“ priblížil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Inak to bolo u školkárov. Rodičia s obavami, že sa ich dieťa nakazí, mali povôdne možnosť čerpať pandemickú OČR. Parlament však schválil novelu so zmenou. „Po novom tak nebudú mať možnosť poberať ošetrovné už ani rodičia škôlkarov, ktorí v čase neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení nechajú deti doma z obavy o ich zdravie,“ vysvetlilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zmenami sa tak zjendotili podmienky poskytovania pandemickej OČR pre rodičov školákov aj škôlkarov. „Svojvoľná neúčasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese by predstavovala porušenie školského zákona - neplnenie povinnej školskej dochádzky. Odporúčame preto rodičom škôlkarov, aby sa pripravili na ukončenie čerpania pandemického ošetrovného,“ odôvodnil rezort.

Rodičia detí do 11 roku veku a do 18. roku v prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, však budú mať naďalej nárok poberať pandemickú OČR, ak bude škôlka, škola alebo niektoré jej triedy uzatvorená riaditeľom alebo hygienikmi.

Nárok na pandemické ošetrovné zostáva zachovaný aj v prípade rodinných príslušníkov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb z dôvodu obavy o jeho zdravie. Medzi tieto zariadenia patria aj jasle.

Ak vám skončil rodičovský príspevok a vy ste bez práce, máte nárok na jeho predĺžené čerpanie. „Rodičom, ktorým zanikol nárok na rodičovský príspevok v marci 2020 a neskôr, nemajú zamestnanie, do ktorého by sa vrátili a nemajú žiaden iný príjem, MPSVR SR predĺžilo poskytovanie rodičovského príspevku, ktorý budeme vyplácať do skončenia mimoriadnej situácie (resp. do nástupu do zamestnania),“uviedol rezort.

Čítajte ďalej: V ktorých prípadoch dostanete ošetrovné