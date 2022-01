Zálohovanie plastov si mnohí Slováci vysvetlili po svojom: Obchody ich prosia o JEDNO! ×

Zálohový systém sa rozbieha pomaly. Uviedla to prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR Nadežda Machútová. To je podľa nej však prirodzené vzhľadom na dve zákonné výnimky, a to, že výrobcovia majú odloženú povinnosť uvádzať na trh len zálohované obaly do 1. februára a distribútori môžu dopredávať aj staré obaly až do konca júna.