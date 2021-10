Na tlačovej konferencii o tom informovali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana a riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai.

Obaly sa budú musieť vracať nepokrčené a s vrchnákom. Za zálohovanie plastovej fľaše či plechovky budú ľudia dostávať 15 centov. Pre predajne väčšie ako 300 štvorcových metrov je zavedenie zálohovania povinné, pre menšie obchody je dobrovoľné, povedala Morvai. Pokračuje, že obchody, kde by sa malo vyzbierať denne 500 obalov, budú vybavené zálohomatmi.

Ručný zber obalov bude v prevádzkach, kde sa malo vyzbierať 70 obalov denne. „Tam to bude fungovať spôsobom, že spotrebiteľ príde do predajne, napríklad na pokladni odovzdá tieto obaly, ktoré zamestnanec prejde ručným skenerom so samostatnou tlačiarňou. Tá vytlačí kupón,“ opisuje Morvai s tým, že kupón so zálohou za vrátenie obalu budú môcť ľudia uplatniť na pokladni. Tie obaly, ktoré sa vyzbierajú ručným spôsobom, bude správca následne prepočítavať, aby sa nedošlo k podvodom, podotkla Morvai.

Zálohované fľaše a plechovky budú označené veľkým písmenom "Z" v šípkach. Výrobcovia budú môcť na trh uvádzať staré fľaše bez označenia do konca januára. Pol roka budú môcť obchodníci dopredávať staré neoznačené obaly, do 30. júna 2022.

Ročné prevádzkové náklady zálohovania odhaduje správca na 30 miliónov eur. „Je pravda, že pri plnej miere návratnosti, 90 percentách, je tento systém stratový. Je financovaný štandardne z poplatkov výrobcov ako povinných osôb, lebo je to ich povinnosť byť zodpovedný za to, čo uvádzajú na trh,“ tvrdí Morvai. Dodala, že strata sa odhaduje na päť miliónov eur.

Triediace centrum na vrátené obaly bude v obci Kočovce-Rakoľuby v okrese Nové Mesto nad Váhom. Správca systému ďalej plánuje podľa Morvai vytvoriť šesť medziskladov. Budú to priestory, ktorými sa skrátia logistické trasy, aby sa minimalizovala uhlíková stopa a prevozené kilometre s prázdnymi nestlačenými obalmi, hovorí Morvai.

Smatana v súvislosti s recykláciou fliaš priblížil, že v Národnej rade SR je pripravená novela odpadového zákona. Do výroby PET fliaš by sa tak nemala používať iba „holá surovina“, ale aj povinné percento recyklátu. „Vzniká tam zákonná motivácia, aby nové PET fľaše boli vyrábané zo starých, tak to je v Európe zvykom,“ podotkol Smatana.

