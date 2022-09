Pri pohľade na účet takmer onemel. Rozhorčený Slovák sa so svojím zážitkom zo slovenskej reštaurácie podelil na sociálnej sieti. Pozrite, koľko si naúčtovali za džbán vody!

Inflácia ženie ceny nahor. Priplácame si za pohonné látky, stavebné materiály aj potraviny. Niektoré položky však zdraželi napriek tomu, že sa ich inflácia nedotýka. Takýto prípad zažil Slovák v reštaurácii v Slovenskom Grobe, kde za čistú vodu zaplatil skoro 20 eur. Účet, ktorý mu vyrazil dych, uverejnil na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom. "Za 1,5 l čistej vody pre deti 9 €, takže u nás 18 €," napísal k fotke nahnevaný muž.

Komentujúcich ľudí suma tiež zaskočila. "Jedine, že by živá voda to bola. Všade dostanete grátis vodu ešte aj pre psíka, stačí len od vedľa k susedom vybehnúť. Slovák Slováka len zdrieť z kože," napísala Alena. "A pre toto už mi nebude ľúto slovenských gastropodnikateľov, keď budú vyplakávať, ako krachujú. Ich nenažranosť nemá obdobu. Samozrejme, nie som za to, aby dali vodu zadarmo, ale toto maximálne prestrelili," myslela si Ivka.

Anketa Stretli ste sa už s podobným "prekvapením" pri platení v reštaurácii? Áno 70% Nie 30% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Niektorí poukázali na fakt, že ani ďalšie položky na účte neboli práve najlacnejšie. "Keď vám neprekážal účet 181 €, tak tých 9 € za džbán vody je malina," uviedla Januľka. Podľa iných však ide o princíp. "Pane bože, ľudia. Ide o vodu, čo tečie z vodovodu, za 9 e???? Áno, bola to drahá reštika.... Ale ide o to, že vodu dávnejšie dávali zadarmo... A teraz pýtajú za čistú vodu viac ako za pivo.. Kde žijeme? Ok, nech nie je zadarmo.. Ale 9 e???" napísala Tímea. "Tu ide o princíp... voda má byť zadarmo predsa," myslel si Gianni.