Novinka, ktorá má pacientom a aj lekárom uľahčiť život. Od zajtra budú môcť lekári vystaviť elektronickú práceneschopnosť (ePN), vďaka čomu pacienti vybavia všetky administratívne záležitosti elektronicky. Ako to bude fungovať?

Komunikácia medzi lekármi, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom bude od zajtra prebiehať online, po návšteve lekára tak občan nebude mať žiadne povinnosti voči zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni.

„Elektronická PN je významnou službou štátu, prvou svojho rozsahu, pri ktorej povinné kroky nemusí vykonávať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady," priblížil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Ide o jej spoločný projekt s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), ktorý má byť náhradou päťdielneho papierového tlačiva dočasnej PN od návštevy lekára po vyplatenie príjmu a sociálnych dávok.

Ak lekár využíva ePN, odošle informáciu o práceneschopnosti elektronicky do NCZI, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní občanovi aj zamestnávateľovi. Zároveň už občan nebude v poisťovni podávať osobitú žiadosť o nemocenské. Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku a poisťovňa nárok na dávku posúdi a vybaví.

„Najväčšou výhodou ePN je úspora času. Predstavme si, že vďaka ePN 160-tisíc ľudí na Slovensku ušetrí jeden pracovný deň, ktorý môže venovať rodine, vzdelávaniu namiesto vybavovania PN," skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Poistenec si zároveň bude môcť skontrolovať svoju ePN sám online. Poistenci, ktorí majú aktivovaný prístup do Elektronického účtu poistenca (EÚP) v e-službách poisťovne, budú mať k dispozícii aj informácie o stave vybavenia ich dávky, budú tiež môcť dopĺňať alebo meniť nejaké informácie. Ide napríklad o zmenu pobytu počas práceneschopnosti či zmenu bankového účtu, na ktorý sa má výplata poslať. Zaregistrovať sa do EÚP môžu poistenci na pobočkách Sociálnej poisťovne, onedlho to bude možné aj online.

Zmenu priniesla novela zákona o sociálnom poistení, pričom ide o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb.