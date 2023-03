Holandský nepotravinový diskont Action ju otvorí v obchodnom centre Danubia na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke. Pri príležitosti slávnostného otvorenia prvej predajne si pre zákazníkov pripravil zaujímavú súťaž. Hlavnou výhrou je minúta nakupovania celkom zadarmo.

"Do súťaže sa zapoja zákazníci tak, že prídu nakupovať do nového obchodu Action a pri nakupovaní si urobia selfie, ktoré zverejnia na Facebooku alebo Instagrame s hashtagom #actionslovensko. Udalosť na Facebooku je verejnou pozvánkou na otvorenie prvého obchodu a výhercu Action vyberie približne 3 týždne po otvorení v OC Danubia," prezradil denníku Plus JEDEN DEŇ reťazec. Okrem toho dostanú prví zákazníci veľkú nákupnú tašku Action na opakované použitie.

Výhercu súťaže vypustia do predajne, v ktorej bude si môcť počas 60 sekúnd vkladať do nákupného košíka ľubovoľné produkty z regálov. Nesmie však mať v košíku viac kusov rovnakého tovaru a taktiež sa súťaž nevzťahuje na darčekové poukážky. Maximálna suma "nákupu" nesmie presiahnuť 400 eur. "Všetky produkty, ktoré spĺňajú podmienky a boli vložené do vozíka do 1 minúty, sa stávajú majetkom výhercu," píše reťazec. Do súťaže sa môžete zapojiť v udalosti na sociálnej sieti.

Ešte počas marca chce diskont otvoriť ďalšie dve predajne, jednu z nich v Bratislave, no druhú na strednom Slovensku. V ktorých ďalších mestách a kedy otvorí reťazec ďalšie predajne, sme vás informovali ešte vo februári. V Česku sa reťazcu Action podarilo v priebehu dvoch rokov otvoriť až 33 obchodov. U nás chce otvárať pobočky ešte rýchlejšie. Postupne predajne vyrastú zhruba v dvadsiatich mestách na Slovensku.

Zákazníkom sľubuje ultra nízke ceny. Sortiment ponúka produkty do domácnosti, dekorácie, hračky či oblečenie a sladkosti. Ceny tovaru majú byť nízke, až 1 500 produktov predávajú za menej ako jedno euro. Obchod Action Slováci poznajú najmä zo susedného Rakúska, kde firma už má viacero pobočiek. U nás bude reťazec konkurenciou pre značky KiK alebo PEPCO.

