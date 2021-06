Slovenské cestovné kancelárie či agentúry zažili v roku 2020 doslova hrôzu. Podľa údajov Štatistického úradu im pandémia zobrala až 88 % klientov a 87 % tržieb. Kým v roku 2019 organizovane cestovalo 1,1 milióna osôb, vlani to bolo len takmer 128-tisíc osôb.

Odborníci radia pre pandémiu tento rok dovolenkovať na Slovensku, no zdá sa, že našinci ich veľmi nepočúvajú. Podľa prieskumu CK Pelikán je dopyt po cestovaní do zahraničia obrovský. Do konca tohto roka sa za hranice chystá vycestovať až 94 % Slovákov a 62 % cestovateľov plánuje tento rok dovolenkovať pri mori. Najväčší záujem je o už tradične obľúbené dovolenkové destinácie na juhu Európy. „Momentálne medzi Slovákmi vyhráva Grécko, kam mieri v lete 30 % klientov, nasleuje Turecko s 19 %, Egypt 14 %, Bulharsko 11 %, Chorvátsko 10 % a Taliansko 5 %. Slováci chcú najčastejšie osemdenný letecký zájazd do 4-hviezdičkového hotelu s all in,“ prezradila hovorkyňa cestovnej agentúry Invia Andrea Řezníčková. Záujem je aj o Španielsko, Bulharsko, Cyprus, Turecko či Jordánsko.

Anketa Plánujete ísť v lete na dovolenku? Áno, po viac ako roku pandémie sa už neviem dočkať. 21% Možno, stále som sa nerozhodol. 3% Neviem, mám ešte obavy cestovať, stále nejaké nové mutácie. 5% Na dovolenku nemám peniaze. 22% Určite budem len na Slovensku. 49% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Cestovky tvrdia, že tento rok sa ceny nezmenili. „Nijako sa nezdražovalo, ak sa niekde ukazuje vyššia priemerná cena, je to práve tým, že si Slováci kupujú drahšie dovolenky, pretože chcú,“ povedala Řezníčková. Zároveň však priznala, že Slováci ako keby tento rok ani nepozerali na peniaze. „Nešetria, keď sa už rozhodnú vycestovať, chcú si svoju dovolenku užiť v peknom hoteli s kvalitnými službami. Míňajú aj v destinácii za suveníry, výlety a požičiavanie áut,“ dodala.

Iný pohľad na ceny však má ekonomická analytička. Upozorňuje, že zdražovanie je citeľné a to z viacerých dôvodov. „V rámci vyšších nákladov na dovolenku v zahraničí sú okrem samotnej ceny ubytovania napríklad aj vyššie ceny v reštauráciách a stravovacích zariadeniach. Ubytovacie zariadenia si tento rok účtujú tzv. pandemický príplatok v nadväznosti na hygienické štandardy, ktoré musia spĺňať. Gastro prevádzky si zarátavajú do cien aj tzv. hygienický príplatok,” konštatovala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Dovolenkári si najviac priplatia v Taliansku a v Chorvátsku. Zdraželo aj Grécko, Španielsko či Turecko. O koľko percent? Pozrite v »GALÉRII«

Zoznam krajín, ktoré zlacneli, je kratší, no nájdu sa aj také. V Bulharsku sú v tejto sezóne zájazdy lacnejšie o 37 %. Je to najmä preto, že Bulhari pre pandémiu znížili DPH z 20 % na 9 %. V Tunisku, ktoré je v našom cestovateľskom semafore v červenej farbe, spadli ceny o 20 %.

