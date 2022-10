Neúprosné zdražovanie pociťuje každý z nás dennodenne pri nákupoch potravín či pri platení účtov. Mnohí už teraz melú z posledného, no to najhoršie nás zrejme ešte len čaká. Vyplýva to z najnovších odhadov Národnej banky Slovenska (NBS). Experti Ivan Mikloš a Radovan Ďurana vysvetlili, čo bude pre naše peňaženky znamenať recesia a takmer 20-percentná inflácia. Nebude to nič príjemné!

Hoci náš hrubý domáci produkt (HDP) by mal v tomto roku vzrásť o 1,8 %, no v roku 2023 sa zrejme prepadneme do recesie a HDP poklesne o jedno percento. Nelichotivú správu oznámil minulý týždeň guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír pri prezentácii jesennej prognózy ekonomického a menového vývoja.

Aby toho nebolo málo, NBS v budúcom roku očakáva aj ďalší výrazný rast inflácie, a to na úroveň 18 %, v rizikovom scenári dokonca až na 22 %. „Predpokladáme, že naša ekonomika v budúcom roku nebude rásť, ale naopak, poklesne o jeden percentuálny bod,“ povedal Kažimír. NBS ešte v júni rátala s rastom HDP v roku 2023 o 1,4 % a s infláciou okolo 11 %, no pri dnešných prognózach je všetko úplne inak.

Prognózu analytikov ovplyvnili najmä rastúce ceny energií a neistota ďalšieho vývoja na svetových trhoch, ale aj vojna na Ukrajine.

Bývalý minister financií Ivan Mikloš hovorí, že recesia je vždy zlá správa pre ľudí. „Znamená to, že budú mať nižšie príjmy. Ekonomika nerastie, a keď sa zmenšuje, tak sa zmenšuje aj to, čo je možné použiť aj na spotrebu, aj na investície. Nemusí sa to týkať každého, ale bude sa to týkať značnej časti ľudí," vysvetlil nám.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane >>>