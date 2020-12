WHO zaradila ĎALŠIU chorobu do zoznamu 10 najsmrteľnejších: TOTO je ona!

Dnes to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Demencia je zaradená na siedme miesto s celosvetovo takmer pol miliónom úmrtí, spresnila WHO s odvolaním sa na štatistiku z roku 2019. V Európe a v Severnej aj Latinskej Amerike je to tretí najsmrteľnejší druh ochorenia.

Celosvetovo boli vlani hlavnými príčinami smrti srdcové ochorenia, mozgové príhody, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), infekcie dolných dýchacích ciest a smrteľné zdravotné problémy u novorodencov.

Prvú desiatku najsmrtiacejších chorôb uzatvárajú: rakovina dýchacích ciest, demencia, hnačka, cukrovka a ochorenie obličiek.

Tak ako demencia, aj cukrovka sa dostala do zoznamu prvý raz. Za desaťročie sa zvýšili úmrtia na cukrovku o 70 percent a vlani dosiahol ich počet 1,5 milióna.

Hovorca WHO informoval, že medzi desať hlavných príčin úmrtí v roku 2020 smeruje ochorenie spôsobené novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2, pretože úmrtí súvisiacich s pandémiou koronavírusu je zatiaľ vyše 1,5 milióna. Celosvetová priemerná dĺžka života v roku 2019 bola 73 rokov, čo je približne o šesť rokov viac než v roku 2000.