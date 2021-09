Analytici Dát bez pátosu upozorňujú na pravidlo, podľa ktorého pri zistení jedného pozitívneho dieťaťa ide na 14 dní do karantény celá trieda. „Ak by sme boli bývali takto riadili chrípkové epidémie každú zimu, tak by z vášho siedmaka bol dnes piatak a vaša maturantka by bola dnes len druháčka,“ tvrdia analytici.

Ako príklad uviedli Švajčiarov, ktorí po zistení pozitívneho pošlú do 10-dňovej karantény len jeho spolu so súrodencami a po pretestovaní celej triedy iba pozitívnych. Ostatní sa v škole učia ďalej. Podobný prístup má aj Nemecko či Británia.

„Každé pozitívne dieťa stiahne so sebou 20 spolužiakov na 2 týždne domov. Napríklad za posledných 14 dní bolo 200 detí pozitívnych. To by bolo v maxime 200 tried. Ale v septembri po pápežovi budeme mať 200 detí denne pozitívnych. Preto si myslíme, že v karanténe budú tisíce tried. Škoda. Každý deň v škole sa ráta,“ dodali analytici na záver. Nárast prípadov predpokladajú odborníci po návšteve pápeža v polovici septembra. Zhoršenie stavu sa začne prejavovať asi na konci mesiaca.

