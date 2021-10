V čiernych okresoch platia najprísnejšie pravidlá. Veľké obmedzenia sa týkajú aj zaočkovaných. V interiéri sú povinné respirátory. V exteriéri je s výnimkami povinné rúško. Hromadné podujatia budú môcť byť len pre kompletne zaočkovaných, aj to len do 100 osôb za prísnych protiepidemických opatrení. Organizátori si budú musieť povinne viesť zoznam účastníkov. To isté platí aj pre bohoslužby s rozdielom, že tie sa budú môcť konať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID-19).



Svadby, kary, oslavy či večierky sú v čiernej fáze úplne zakázané. Povolené sú len obrady ako sobáš, krst, pohreb a pod. Úplnú stopku dostanú fitká, wellnessy, aquaparky a kúpele. Čo sa týka bazénov a plavární, tie môžu byť otvorené takisto len pre plne zaočkovaných, a to pre maximálny počet 10 osôb s tým, že organizované skupiny sa riadia podľa športového automatu.

Ťažké časy čakajú reštaurácie, ktoré do interiéru nebudú môcť v čiernych okresoch pustiť nikoho. Vo všetkých troch režimoch je povolený len okienkový predaj a zachovaný ostáva rozvoz.

Jediné, čo sa zatiaľ neobmedzí, je pohyb. Na to by vláda musela opäť prijať núdzový stav, no jeho zavedenie podľa vyjadrení ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského zatiaľ nie je v hre.

Rozdelenie okresov od pondelka 18. októbra si pozrite na druhej strane >>