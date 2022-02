Ako dlho je možno zdržiavať sa v interiéri, ak je tam prítomný nakazený človek? Jednoduchá odpoveď na túto otázku neexistuje. Keď sa nad tým celým zamyslíte, dostanete obrovské množstvo premenných, ktoré do vzorca vstupujú. John Bush, profesor aplikovanej matematiky na Massachusetts Institute of Technology (MIT) spolu so svojím kolegom z MIT Martinom Z. Bazantom odpovedali na túto otázku zložitým matematickým modelom, ktorý simuluje dynamiku tekutín vírusom zaťažených respiračných kvapiek v akomkoľvek priestore, od útulnej kuchyne až po gigantickú koncertnú sálu, píše potrál Fast Company.

A keďže rovnica je pre väčšinu ľudí príliš komplikovaná na pochopenie, svoje zistenia premenili na bezplatný online nástroj. Na webovej stránke si môžete vytvoriť svoj vlastný scenár na posúdenie rizík COVID-19. Veľkou výhodou je, že stránka funguje už aj v českom jazyku. Ako aplikácia vyzerá, si môžete pozrieť v »GALÉRII«.

Nástroj predpokladá, že jedna osoba v miestnosti s vami má COVID-19. Potom vám poskytne neuveriteľné množstvo kontroly na vyladenie premenných v hre. Tieto premenné zahŕňajú podrobnosti o budove: Aká je rozloha? Aká je výška stropu? Aká je vlhkosť? Je otvorené okno? Premenné zahŕňajú aj najrôznejšie podrobnosti o ľudskom správaní: Koľko ďalších ľudí je tam s vami? Nosia masky? Bavlnené alebo chirurgické? Nosia masky správne alebo si ich trochu sťahujú z tváre? Šepkajú alebo spievajú? Nástroj vám potom dá veľmi jasnú odpoveď na to, koľko ľudí môže byť bezpečne spolu v priestore.

Príklad: Ako kalkulačka funguje?

Práve ste si užili rodinnú večeru v typickej jedálni so skupinou 10 ľudí. Ľudia sa normálne rozprávali. Odkedy jedli, nikto nemal masky. Vzduch mal priemernú vlhkosť. „Na základe tohto modelu by malo byť v tejto miestnosti bezpečne: 10 ľudí na 18 minút," tvrdí aplikácia.

Ak by však mali rúška, situácia by vyzerala úplne inak. Predpokladajme, že nikto nejedol a namiesto toho sa rozprávali cez hrubé bavlnené masky. Bavlnené masky im kúpili ešte dve minúty bezpečia. Viac pomáha otváranie okien a zvýšenie vetrania. To im dáva ďalších šesť minút. Po pridaní akéhokoľvek bezpečnostného opatrenia sa navyšuje aj počet bezpečného času, počas ktorého vám nehrozí nákaza.

Je jasné, že ide len o model. Je to simulácia – najlepší odhad výskumníkov o tom, ako funguje náš svet. Nie je to dokonalé a nemôže zaručiť vašu bezpečnosť v žiadnej situácii. Preto ak po stretnutí s nakazeným začnete pociťovať príznaky covidu, oznámte to svojmu lekárovi a spravte si test.

