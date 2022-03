Pandémia naplno ukázala, že v nemocniciach chýbajú sestry a ďalší zdravotníci. Nasľubovali im vyššie platy, no k ničomu nedošlo. Nepočíta s tým ani rozpočet na tento rok, ani dofinancovanie zdravotníctva, ktoré tento týždeň ohlásili minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Nedostatok personálu by mohol vyriešiť nábor Ukrajiniek. Komora sestier však hovorí, že z tých platov nevyžijú ani oni.

O 500 až 600 sestier menej pracuje v nemocniciach každý rok. Sestry odchádzajú najmä z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ale aj pre náročnosť práce za nízke ohodnotenie. Vyše 100 ich každý rok odíde pracovať do zahraničia, najmä do Česka a Rakúska. Spolu ročne odíde zo zdravotníctva približne 900 sestier a mladých nastúpi len okolo 300. Už do pár rokov tak môže byť situácia v nemocniciach neúnosná.

„Požadovali sme zvýšenie minimálne o 30 %. Keďže máme nedostatok sestier a pôrodných asistentiek, je dôležité, aby sa venovala pozornosť aj finančným stimulom. Ďalším dôvodom je očakávaná inflácia a zvyšovanie cien, aj 30-percentné navýšenie platov v tomto roku by bolo minimum, čo by zlepšilo situáciu zdravotníkov,“ povedala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová. Do systému treba prilákať viac absolventov. „Mladým ľuďom nemáme čo ponúknuť. Chcú zarobiť a nechcú byť v práci neustále, nechcú mať 30 hodín nadčasov mesačne,“ doplnila.

Základná mzda pre registrovanú sestru sa pohybuje okolo 900 eur mesačne, čo v čistom predstavuje 630 eur. Samozrejme, sestry majú aj príplatky, no chodia zo služby do služby a je to na úkor ich voľného času.

Aj keď minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sľuboval, že situáciu zlepší, zatiaľ sa nič nedeje. Rozpočet na tento rok s nimi nepočíta. „Hlavným cieľom zdravotníctva na najbližšie obdobie musí byť stabilizácia personálu, tak, bohužiaľ, v tomto návrhu sa nezohľadňujú tieto naše požiadavky. Verím tomu, že v ďalšom kole rokovaní dôjde ku konsenzuálnej zhode,“ vyjadril sa minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred októbrovým rokovaním s premiérom, na ktoré niesol 15 možností na úpravu platov zdravotníkov.

