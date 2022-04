Od utorka cez Poľsko a Bulharsko prúdi z Ruska už len tranzitný plyn do iných štátov. Rusi navyše Poliakov a Bulharov varovali, aby sa nesnažili brať si z tohto plynu, lebo inak znížia tranzitné objemy.



Slovensko bude platiť najbližšiu faktúru za plyn už 20. mája. Energetický analytik Ján Pišta predpokladá, že príde v rubľoch. „SPP bude musieť rozmýšľať, čo urobí,“ vyjadril sa analytik.



Dodal, že ak by nám Rusko zastavilo plyn podobne ako Poľsku či Bulharsku, zásoby by nám vydržali približne do jesene. Už tohtoročná zima by bola kritická. „Niečo je v zásobníkoch, niečo tečie zo Západu, niečo cez LNG, lenže potom ten plyn dôjde. Bude treba hneď od začiatku robiť šetriace opatrenia. Táto zima by bola kritická a možno dôjde k takým výrazným obmedzeniam, ktoré si teraz ťažko predstavujeme,“ dodal Pišta.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ubezpečil, že Slovensku dnes okamžitá stopka dodávok ruského plynu či ropy nehrozí. „Slovenská strana, konkrétne SPP, má uhradené všetky svoje záväzky a boli akceptované ruskou stranou," povedal. Minimálne do 20. mája bude situácia s platbami za plyn ustálená, nakoľko Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá bude za aktuálne dodávky platiť. Sulík dodal, že Slovensko bude na výrazné obmedzenie dodávok ruského plynu pripravené podstatne skôr, ako do roku 2027. Podľa neho však nie je prvoradé úplné odstrihnutie sa od ruského plynu, ale diverzifikácia dodávok.



Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zopakoval, že postoj Slovenska sa nemení - za plyn budeme platiť len v eurách. Zastavenie dodávok plynu do Poľska podľa neho dokazuje, že Rusko je absolútne nespoľahlivý obchodný partner a musíme pokračovať v zbavovaní sa energetickej závislosti od Moskvy. „Slovenská republika je pripravená čeliť obdobným obštrukciám zo strany Ruska, akým dnes čelí Poľsko. Západnú jednotu a solidaritu Rusko nezlomí,“ napísal slovenský premiér na Facebooku.

Podľa zdroja blízkeho Gazpromu už štyria odberatelia ruského plynu z Európy sa pristúpili na požiadavky Moskvy a za surovinu zaplatili v rubľoch.



