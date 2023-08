Vyhýbate sa vajciam v obave zo salmonely? "Schytať" ju môžete aj z melóna. A nielen z neho! ×

Potraviny sa v lete kazia rýchlejšie. To vieme všetci! Všetci vieme aj to, že pri konzumácii vajec musíme byť opatrní a keď ich chceme jesť, tak radšej poriadne uvarené. Ale že sú rizikové aj iné potraviny, na to myslíme už menej. A robíme chybu!