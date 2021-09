Z TÝCHTO fotiek ostanete v nemom úžase: Pomôžte vybrať najkrajšiu slovenskú cestu!

Pri ceste autom po Slovensku vás čaká viac než len presun z bodu A do bodu B. Mnohé cesty vás prekvapia a očaria rozprávkovými výhľadmi, z ktorých vám padne sánka. Tie najkrajšie z nich nájdete medzi finalistami ankety „Shell Parádna jazda“. Pozrite, ktoré cesty to dotiahli do finále a pomôžte vybrať absolútneho víťaza!