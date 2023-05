Nová Nemocnica Bory je aktuálne schopná poskytnúť zdravotnú starostlivosť na úrovni mestskej polikliniky. Tvrdí to v tlačovej správe Všeobecná zdravotná poisťovňa. Voči týmto tvrdeniam sa už ohradil generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

VšZP má aktuálne pre svojich poistencov v Nemocnici Bory zazmluvnených 33 ambulancií a je pripravená posúdiť ďalšie žiadosti hneď, keď ich nemocnica Bory skompletizuje a odstráni nedostatky. „Aktuálne je toto zdravotnícke zariadenie podľa odborníkov schopné poskytnúť zdravotnú starostlivosť na úrovni mestskej polikliniky,“ uviedla štátna poisťovňa v tlačovej správe.

O našich klientov je dobre postarané, tvrdí štátna poisťovňa

Zdravotná starostlivosť v regióne je podľa poisťovne dostatočne zabezpečená aj vďaka iným štátnym či súkromným zariadeniam, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach. „Záleží nám na tom, aby naši poistenci mali prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj v Nemocnici Bory,“ tvrdí hovorkyňa VšZP Eva Peterová. Poisťovňa je podľa nej s týmto zdravotníckym zariadením v aktívnej komunikácii, kompletné žiadosti posudzuje a opakovane vyzýva Nemocnicu Bory na doplnenie absentujúcich povinných dokladov a na odstránenie nedostatkov.

„Nemocnica Bory by aktuálne mala venovať svoje plné úsilie k dosiahnutiu rozpočtového krytia, aby nebola financovaná na úkor iných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Namiesto konštruktívnej snahy o zaradenie do rozpočtu verejnej správy vedenie Borov strávilo viac než rok tvorbou zbytočného mediálneho tlaku, keďže prvá oficiálna žiadosť o zazmluvnenie časti zdravotnej starostlivosti prišla do VšZP až 15. februára 2023,“ dodala hovorkyňa VšZP.

Nemocnica Bory považuje nezazmluvnenie za šikanózny prístup

Po dvoch mesiacoch ostrej prevádzky má Nemocnica Bory komplexne zazmluvnený aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti iba od súkromných poisťovní Dôvera a Union. "Tento proces prebieha postupne a vzájomné rokovania sú vysoko konštruktívne. Žiaľ, to isté nie je možné tvrdiť v prípade štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá tesne pred oficiálnym otvorením zazmluvnila iba prvú časť nemocničných ambulancií a diagnostiku," reaguje nemocnica, ktorá zároveň tvrdí, že napriek tomu, že nemocnica dodala všetky požadované podklady na zazmluvnenie ďalších ambulancií a jednodňovú starostlivosť, no ani po vyše mesiaci tieto výkony nie sú kryté potrebnou zmluvou. Na tvrdenie VšZP reagoval aj generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

„Považujeme to za šikanózny prístup, ktorého obeťou sú dnes už stovky pacientov. Nemalá časť z nich má onkologické diagnózy, s ktorými sa nedokážu dostať včas na zákrok na iných pracoviskách. V týchto prípadoch vedenie poisťovne žiadame o výnimky, zatiaľ boli vždy všetky zamietnuté. Čoraz viac musíme čeliť absurdným situáciám, kedy napríklad stále nezazmluvnená algeziologická ambulancia nedokáže predpísať onkologickým pacientom lieky, na ktoré sú odkázaní. Pri tom ide o ambulanciu, ktorá sa s lekárom presťahovala z druhej nemocnice a pacienti dnes nemajú inú alternatívu. Súčasne platí, že špecializovaná ambulantná a jednodňová starostlivosť je štandardne zazmluvňovaná bezlimitne. V prípade Nemocnice Bory štátna poisťovňa zvolila alternatívny prístup, ktorý diskriminuje ich vlastných poistencov,“ vysvetlil denníku Plus JEDEN DEŇ generálny riaditeľ nemocnice.

