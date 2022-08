Za vstup do Tatier 5 EUR, deti by mali zľavu: Ako by vyzeralo, keby spoplatnili národné parky? ×

Vstupné do národných parkov by sa mohlo zaviesť na najvyťaženejších turistických chodníkoch, lokalitách alebo na najväčších atrakciách. Dal by sa tak regulovať počet návštevníkov a časť ľudí by sa presunula na iné, menej zaplnené trasy, ktoré by boli bez poplatkov.