Analytici sa zhodujú, že práve teraz v lete dosahuje inflácia tohtoročné maximálne hodnoty. „Aktuálny vývoj vysiela isté signály, že inflácia dosahuje v týchto mesiacoch svoj vrchol a v druhej polovici roka by mohla začať postupne klesať,“ informoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. „Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. Inflácia by tak mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 percent až do konca roka,“ vyjadril svoj názor Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

Spotrebiteľské ceny piaty mesiac za sebou rástli dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností, potraviny a bývanie vrátane energií, boli medziročne drahšie takmer o pätinu. Podľa dát Štatistického úradu aktuálne ťahali ceny nahor najmä drahšie pevné palivá, chlieb a mäso.

„Rast spotrebiteľských cien bol opäť plošný a stále prechádzal cez väčšinu hlavných položiek spotrebného koša. Napriek tomu sa dá povedať, že k rastu (i zrýchleniu) inflácie v posledných mesiacoch najviac prispievajú ceny potravín,“ podotkol Ľubomír Koršňák. Najviac vystrelili ceny olejov, a to až o 52,4 percenta. O viac ako 20 percent zdraželi chlieb a pečivo, mlieko, syry, vajíčka aj mäso.

„Inflácia je dnes do veľkej miery hnaná cenami vstupov, najmä energií a potravín. Na výraznejšie poľavenie inflácie je preto potrebné, aby krajiny vyriešili najmä problémy vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu, napríklad spôsob vývozu ukrajinských obilnín do sveta či zabezpečenie dostatočného objemu plynu či ropy. Práve vysoká neistota na trhu o tom, či bude energií dostatok, drží v súčasnosti ceny vysoko, resp. spôsobuje ich výrazné kolísanie,“ vysvetlil analytik Matej Horňák.

Dobrou správou je, že pohonné látky by mohli mierne zlacnieť. „Pohonné látky boli v júli o 37 percent drahšie ako vlani, ale medzimesačne, teda oproti júnu, sa ich ceny znížili o 1,5 percenta. Vďaka tomu došlo v júli aj k miernemu medzimesačnému zníženiu cien v doprave. Očakávame, že v ďalších mesiacoch bude mierny medzimesačný pokles cien pohonných látok pokračovať,“ informovala analytička 365.bank Jana Glasová. Zdražieť by však mohli služby. „Drahé energie a potraviny sa premietajú aj do rýchlo rastúcich cien služieb – v reštauráciách a kaviarňach, v ubytovaní, v oblasti cestovania a dovoleniek, ale napríklad aj v službách osobnej starostlivosti,“ dodala.

