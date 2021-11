Čísla za 9. november sú podľa analytika zásadné, silné a prevratné. Vďaka nim vidí Bošňák svetlo na konci tunela. „Vrchol prišiel okolo Dušičiek, na prelome mesiacov október a november. Zdá sa, že máme fázu silného rastu za sebou. Teraz príde stabilita na “vysokých číslach” – kulminácia. A potom dúfame v pokles," tvrdí analytik.

Pri testovaní PCR testami sme za posledný týždeň zistili 40 tisíc pozitívnych a 7 dňový priemer vykázaný k 9. novembru 2021 po dlhých viac ako 3 mesiacoch DELTY (od 1. augusta) dosiahol vrchol na čísle 5 769. To je priemerný počeť PCR pozitívnych za posledných 7 dní. „Za 3 mesiace sme zažili: 127 ku koncu augusta, 995 ku koncu septembra, 4 028 ku koncu októbra a dnes 10. novembra 5 745. Je to prvý reálny pokles (spomalenie) pri vysokých číslach, v pracovný deň, bez sviatkov v 7 dňovom intervale," uviedol Bošňák. Dodáva, že po búrlivom období viacerých výkyvov, možno za pár dní budeme okolo nuly. Po 3 mesiacoch sme sa tak končne dočkali dňa, kedy sme mali nižší počet pozitívnych ako „takto pred týždňom”.

Tretia vlna najprv udrela na severe Slovenska v prešovskom kraji, následne v žilinskom kraji a takmer v rovnakom čase aj v banskobystrickom a v košickom kraji. Bratislavský, trnavský, nitriansky a trenčiansky kraj sa pridali neskôr. Najmä v nich ešte môžeme aj dnes pozorovať mierny nárast. No väčšina už svoj vrchol dosiahla. Existuje niekoľko parametrov, ktoré by mali potvrdiť, že sme sa presunuli do fázy stabilizácie, prípadne veľmi skoro do poklesu.

Zatiaľ čo pokles pozitivity PCR testov môžeme pozorovať už v najbližších dňoch, v nemocniciach to zbadáme až neskôr. „Vieme, že kulminácia počtu pacientov v nemocniciach bude oneskorená oproti kulminácii počtu pozitívnych. Ale my “brzdíme” už od 25. októbra viac ako 2 týždne," tvrdí analytik. Dnes ide podľa dát do nemocníc 7% pacientov z počtu pozitívnych PCR testov.

