Päť rokov naťahovačiek, dva vyhraté súdy, no výsledok žiaden. Príbeh mladého vozičkára zo Serede znie ako nepodarená groteska. Z peňazí, na ktoré má podľa rozhodnutia súdu nárok, zatiaľ nevidel ani cent a namiesto vyrovnania ho čaká ďalší spor so Sociálnou poisťovňou. Kameňom úrazu je jeden dátum!

V mladom veku postihlo Denisa (29) obrovské nešťastie, pre ktoré skončil na vozíku. Zákerná choroba si ho našla už v dvanástich rokoch. „Diagnostikovali mi rakovinu, chodil som na chemoterapiu, počas nej som prekonal dvakrát ťažkú otravu krvi, pri ktorej som skoro zomrel, načas som aj oslepol a následne som ochrnul. Malo to byť prechodné a návratné ochrnutie, no v osemnástich mi povedali, že liečba nebola úspešná a už nikdy chodiť nebudem,“ opisuje mladý Seredčan. Od osemnástich preto poberá zhruba 300-eurový invalidný dôchodok.

Spor Denisa so Sociálnou poisťovňou (SP) sa začal asi pred piatimi rokmi, keď sa náhodou dozvedel, že by mohol poberať mesačne oveľa viac. „Moju mamu na to nikto neupozornil, keď mi dôchodok vybavovala. No kamarát - tiež vozičkár, mi povedal, že má 1 000-eurový dôchodok. Nechápal som, ako je to možné, keďže mne vypočítali 260 eur. Zistil som, že sa to dá aj v mojom prípade,“ hovorí.

Vypočítanie výšky invalidného dôchodku závisí od dátumu, keď sa človek stane invalidom. „Keď je to od narodenia do 15. roku života, tak máš nárok na invalidný dôchodok podľa mzdového bodu 0,67 (0,67-násobok priemernej mzdy, pozn. red.) čo je okolo 300 eur. Ale ak sa staneš invalidom od 16. roku do 25. roku počas toho, ako si študent, tak už máš zákonnú možnosť stať sa poistencom Sociálnej poisťovne, máš nárok doplatiť si poistné a bude ti dôchodok vypočítaný z toho poistného, ktoré si si doplatil,“ vysvetlil Denis.

Rovnako nám to potvrdila aj SP. Dôležité sú vraj dve podmienky. „Musela by invalidita vzniknúť po dovŕšení 16 rokov veku a súčasne by muselo byť pred vznikom invalidity preukázané získanie najmenej jedného roka dobrovoľného dôchodkového poistenia,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Príbeh pokračuje na ďalšej strane: Za všetko môže JEDEN DÁTUM! Čo hovorí právnik? »»»